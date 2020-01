Notte dei Falò 2020 a Nusco: all’antico borgo musica, spettacoli e sapori

Anche quest’anno una grande festa a Nusco in Irpinia per la Notte dei Falò: un evento di tre giorni che animerà le strade dell’antico borgo con falò, stand enogastronomici, musica e spettacoli

Una festa antica che torna anche quest’anno come da tradizione, la notte dei Falò di Nusco che terrà nella cittadina irpina da venerdì 17 a domenica 19 gennaio 2020 con tre serate di festa che animeranno il caratteristico borgo vicino Avellino.

Ed anche quest’anno ci saranno spettacoli folkloristici, gastronomia tipica e musica popolare per una festa che dura tre giorni e che trova le sue origini nel lontano 1656, quando la peste provocò 1200 vittime e furono accesi tanti falò come mezzo di purificazione corporale e spirituale.

Oggi la notte dei Falò di Nusco è una grande festa in onore di Sant’Antonio, che si ispira sempre al Fuoco, ai suoni e ai sapori ed è oramai una tradizione che rappresenta il simbolo della salute, del benessere e dell’abbondanza. Anche quest’anno nei tre giorni ci saranno visite guidate nel centro storico e un servizio navetta per i turisti per accedere al centro storico.

Tanta musica a Nusco per la festa dei Falò

Venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2020 dalle 21 ci saranno serate musicali con concerti gratuiti di musica popolare con 4 gruppi differenti per serata e poi, dalle ore 18, troveremo i falò accesi in varie strade: venerdì 17 per la notte dei licei previsti anche incontri con autori e degustazioni al Liceo Classico.

Gli stand gastronomici venerdì e sabato saranno aperti la sera mentre sabato e domenica ci saranno anche a pranzo. La festa termina alle 17,30 di domenica.

Alla notte dei Falò ci saranno anche una grande varietà di piatti e prodotti della tradizione locale, che sarà possibile assaggiare nei numerosi stand lungo i luoghi della festa e, non mancheranno, anche prodotti dell’artigianato locale.

Maggiori informazioni sulla festa 327 79 39 080 – Notte dei Falò 2020 a Nusco – programma