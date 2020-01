4 Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 17 al 19 gennaio 2020

Famous street food in Naples - pizza margherita

4 idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania

Anche in questo prossimo weekend che va dal 17 al 19 gennaio 2020 sempre tante sagre e feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione.

Questa settimana a Napoli in via Diaz ci sarà Degusta la fiera del cibo di strada di qualità e poi a Saviano, vicino Napoli inizia il Carnevale Savianese 2020 con una festa dedicata a S.Antuono. E poi continua a Bacoli la Festa del mandarino dei Campi Flegrei e poi a Macerata Campana si conclude la grande festa ‘E Sant’Antuono e la sfilata dei carri della Pastellessa uno spettacolo davvero imperdibile.

Da non perdere anche la grande festa gratuita che si terrà Domenica 19 Gennaio 2020 dalle ore 11:00 a Vatolla, un antico borgo medievale salernitano per la semina della famosa cipolla di Vatolla.

Tutte sagre e feste che sono simpatiche occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi. Buon fine settimana a tutti.

DeGusta 2020 lo Street Food nel centro di Napoli (NA)

Da lunedì 13 a sabato 18 gennaio 2020 nel centro di Napoli il primo appuntamento del 2020 con Eccellenza In Piazza, un incontro con il buon cibo locale. Gli stand saranno lungo via Diaz vicino alla stazione metro di Toledo, e ci sarà tanto buon cibo a anche percorsi di degustazione, Show Cooking, Street Food e interventi di artisti, gruppi musicali e intrattenimenti per i bambini. Stand di prodotti gastronomici che provengono da tutta la Campania e porteranno prodotti stagionali locali ma troveremo anche stand che provengono da altre regioni sempre con prodotti di eccellenza. L’evento è organizzato anche stavolta dall’Associazione Eccellenza in Piazza ed è gratuito e gli stand saranno aperti ininterrottamente dalle 9:30 alle 21:00.

Quando: da lunedì 13 a sabato 18 gennaio 2020

sabato 18 gennaio 2020 Dove: centro di Napoli in via Diaz

centro di Napoli in via Diaz Informazioni: DeGusta 2020

Festa del mandarino dei Campi Flegrei a Bacoli (NA)

L’8a Edizione della Festa del mandarino dei Campi Flegrei continua anche nel weekend 18-19 gennaio 2020. Una bella festa per valorizzare questo buon frutto della zona che si terrà per due giorni a Bacoli dalle ore 9:00 alle 13:00 nel Parco Archeologico dei Campi Flegrei. sabato 18 gennaio 2020 ore 9.00 – 13.30 – Convegno pubblico – “Agricoltura sostenibile e produttiva dei Campi Flegrei: Cases history 2019 e prospettive” Moderatore Attilio Montefusco. Domenica 19 gennaio 2020, Artigianato, degustazioni al mandarino, prodotti agroalimentari dei Campi Flegrei.- ore 10.00 Visita guidata al Museo nel Castello Aragonese di Baia a cura di Pierfrancesco Talamo. ore 11.30 Danze greche tradizionali a cura del “Gruppo Kyma” Info: Pro Loco Città di Bacoli 379 1030885

Quando: dal 18-19 gennaio 2020

dal 18-19 gennaio 2020 Dove Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Bacoli (NA)

Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Bacoli (NA) Informazioni: Festa del mandarino dei Campi Flegrei

‘A Festa ‘E Sant’Antuono e la sfilata dei carri della Pastellessa a Macerata Campania (CE)

Fino al giorno 17 gennaio 2020 torna a Macerata Campania, il “Paese della Pastellessa”, la Festa di Sant’Antuono, uno degli eventi più importanti nel panorama delle feste popolari/religiose della Regione Campania. Una grande festa con oltre 1200 bottari, disposti sui 18 Carri di Sant’Antuono e nel corso della festa sarà possibile visitare la Chiesa Abbaziale San Martino Vescovo. La festa si concluderà venerdì 17 gennaio 2020 nel giorno dedicato a Sant’Antonio Abate in piazza Piazza De Gasperi. Venerdì 17 al Mattino SANTA MESSA nella Chiesa Abbaziale San Martino Vescovo a Macerata Campania, PROCESSIONE per le strade di Macerata Campania e a seguire avrà inizio la sfilata dei Carri dall’Area Mercato in Via Carducci seguendo il PERCORSO D. – Ore 12:00 tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici figurati in Piazza De Gasperi: ‘a signora ‘e fuoco, ‘o puorco, ‘o ciuccio, ‘a scala.Ore 13:00 sfilata dei Carri di Sant’Antuono da Piazza De Gasperi con direzione Via Elena. Al termine sosta dei Carri in Via Gobetti (primo tratto) e Via Nenni. Pomeriggio Ore 15:30 Largo Croce in Via Elena tradizionale Riffa dei beni offerti in natura. Dalle ore 16:30 alle ore 18:30 Mostra «Macerata Campania, città che suona» con esposizione presso il Palazzo Piccirillo al primo piano in Villa Comunale. Ore 16:30 Inizio della sfilata dei Carri di Sant’Antuono da Via Gobetti seguendo il PERCORSO E. Ore 18:00 inizio dell’esibizione dei Carri di Sant’Antuono in Piazza De Gasperi.Ore 23:30 spettacolo di fuochi pirotecnici al termine dell’esibizione dell’ultima Battuglia di Pastellessa. Premiazione dei Carri partecipanti alla Festa.

Quando: fino al 17 gennaio 2020

17 gennaio 2020 Dove: Centro storico di Macerata Campania (CE)

Centro storico di Macerata Campania (CE) Informazioni: A Festa ‘E Sant’Antuono e i carri della Pastellessa

Inizia il Carnevale Savianese 2020 a Saviano (NA)

Come da tradizione inizierà il giorno 17 gennaio 2020 a Saviano, in provincia di Napoli, l’atteso Carnevale Savianese con la grande manifestazione di apertura della 42 edizione. Venerdì 17 Gennaio 2020 si apriranno infatti i festeggiamenti per il Carnevale Savianese con la tradizionale accensione, nel rione Sirico, del “fucarone ‘e Sant’Antuono” e con il Corteo Storico della Repubblica di Masaniello che porterà i suoi colorati costumi tra le strade di Saviano. A Saviano la festa inizia alle ore 18 di Venerdì 17 Gennaio in via degli Orti dove, dalla sede Arci, muoverà il coloratissimo e vivace corteo Storico che si chiama “Repubblica di Masaniello” con l’attesissima danza del Fuoco. Il corteo, con i suoi bellissimi costumi, si muoverà tra le strade di Saviano e poi alle 20, nel rione Sirico sempre a Saviano ci sarà il tradizionale ‘Fucarone e Sant’Antuono”. Poi la festa continuerà con una serata gastronomica e non mancheranno cabaret e karaoke per il divertimento di tutti i partecipanti.