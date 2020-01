Eccellenza in Piazza 2020: Street Food e degustazioni nel centro di Napoli

L’appuntamento con i sapori e le tipicità delle produzioni nel centro di Napoli

Da lunedì 13 a sabato 18 gennaio 2020 ci sarà nel centro di Napoli il primo appuntamento con Eccellenza In Piazza, un incontro con il buon cibo locale, e non solo, con un’offerta culinaria di qualità.

Un evento che si svolge nel centro di Napoli, in via Diaz vicino alla stazione metro di Toledo, e che presenta tanti stand del buon cibo e con anche percorsi di degustazione, Show Cooking, Street Food e interventi di artisti, gruppi musicali e intrattenimenti per i bambini.

Gli stand di prodotti gastronomici che troveremo a DeGusta 2020 provengono da tutta la Campania e porteranno prodotti stagionali locali ma troveremo anche stand che provengono da altre regioni sempre con prodotti di eccellenza.

L’evento è organizzato anche stavolta dall’Associazione Eccellenza in Piazza ed è gratuito e gli stand saranno aperti ininterrottamente dalle 9:30 alle 21:00.

