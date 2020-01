Carnevale a Castelvetere con carri e i Falò di Sant’Antuono

Cinquantesima edizione per il Carnevale di Castelvetere che, come da tradizione inizia con i Falò di Sant’Antuono con due giorni di festeggiamenti

Il Carnevale di Castelvetere inizia nel 2020 seguendo la tradizione con due giorni di festeggiamenti in occasione dei Falò di Sant’Antuono. Grande festa in paese nei giorni di venerdì 17 e sabato 18 Gennaio 2020 seguendo la tradizione con l’inizio del Carnevale Castelveterese che quest’anno è alla sua Cinquantesima edizione.

Un Carnevale che a Castelvetere, in provincia di Avellino, sembra che risalga addirittura al 1683 e nato dalle rivalità artigianali dei due agglomerati del Castello e della Pianura, che dopo la seconda guerra mondiale cambiarono nome. La grande festa del Carnevale permetteva alle due fazioni di esprimere la bontà artigianale dei carri che venivano costruiti in gran segreto ed in luoghi nascosti.

Poi dopo gli anni ’70, con la fondazione delle Pro Loco, le due fazioni sono state unite, creando un unico gruppo carnevalesco che riscuote sempre un grande successo. Negli ultimi anni il Carnevale Castelveterese si è unito alla grande festa itinerante del Carnevale Princess Irpino che raggruppa le tradizioni e le feste dell’Irpinia portandole in giro per tutta la provincia durante il periodo di Carnevale.

Il Carnevale Castelveterese e i Falò di Sant’Antuono

Due giorni di festeggiamenti a Castelvetere in Irpinia per l’inizio della 50 edizione del Carnevale di Castelvetere. Il programma dei due giorni è il seguente:

Venerdì 17 Gennaio 2020

Dalle Ore 20:00 – Tarantella itinerante per i falo’ accesi in paese

Sabato 18 Gennaio 2020

Dalle Ore 19:00 – Falò in Piazza Monumento, Tarantella di Castelvetere, “I Picarielli” piccola compagnia di musica popolare,

degustazione gratuita di “menesta e pizza”,

stands enogastronomici

Maggiori informazioni – Carnevale Castelveterese – eventi di gennaio