4 mostre da vedere a Napoli nel weekend dal 17 al 19 gennaio 2020

Tra le tante mostre interessanti che ci sono a Napoli anche nel primo mese dell’anno ne abbiamo scelte 4 da suggerirvi per il prossimo weekend che va dal 17 al 19 gennaio 2020 in città.

Anche nel mese di Gennaio 2020 ci sono in città tante interessanti ed importanti mostre. Grandi mostre dedicate a artisti famosi come Mirò, Warhol, Dalì e altre che propongono argomenti interessanti e che meritano una visita. Eventi da non perdere e mostre molto belle che richiamano centinaia di migliaia di visitatori e che vengono ospitate in importanti luoghi cittadini, posti bellissimi che meritano di essere ammirati.

PAN Palazzo delle Arti, Napoli – Banksy e la (Post) Street Art

Al PAN di Napoli si terrà fino al 16 febbraio 2020 una mostra collettiva dal titolo “Banksy e la (post) street art” dedicata al movimento artistico underground della street art. Esposte 70 opere di Banksy, Mr. Brainwash, Obey e di Mr. Savethawall. Il curatore ha deciso di aprire il percorso della mostra con Banksy sia per la sua fama che per il particolare legame con la città di Napoli. Banksy, infatti, già nel 2010 lasciò sui muri della città lo straordinario murales, poi vandalizzato, con l’Estasi di Santa Teresa, e poi, tempo dopo, lo stencil in Piazza dei Girolamini chiamato la Madonna con la pistola, l’unica sua opera rimasta in Italia.

Dove: PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli in Via dei Mille, 60, Napoli

PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli in Via dei Mille, 60, Napoli Prezzo biglietto: Intero € 10,00 Ridotto € 6,00 under 26, over 65, gruppi – Biglietto integrato € 15

Intero € 10,00 Ridotto € 6,00 under 26, over 65, gruppi – Biglietto integrato € 15 Maggiori informazioni: Banksy e la (Post) Street Art al PAN

Palazzo Reale, Napoli – Hidetoshi Nagasawa. Sotto il cielo e sopra la terra

Una straordinaria mostra con le imponenti opere del grande artista giapponese Hidetoshi Nagasawa, sarà fino al 10 marzo 2020 a Palazzo Reale a Napoli. La mostra si intitola “Hidetoshi Nagasawa. Sotto il cielo e sopra la terra”.Hidetoshi Nagasawa, nacque in Manciuria nel 1940 ed è morto nel 2018 a Biella, 2018: fu uno scultore tra i più noti a livello internazionale che arrivò in Italia a 27 anni e vi rimase fino alla morte. Un grande artista che ha saputo far dialogare la cultura occidentale e quella orientale.

Dove: Palazzo Reale Piazza del Plebiscito, Napoli

Palazzo Reale Piazza del Plebiscito, Napoli Prezzo biglietto: Palazzo Reale e mostra € 6 – Riduzioni e gratuità secondo la normativa vigente –

Palazzo Reale e mostra € 6 – Riduzioni e gratuità secondo la normativa vigente – Maggiori informazioni: Nagasawa a Palazzo Reale di Napoli

Museo di Capodimonte, Napoli – Santiago Calatrava: Nella luce di Napoli

Ben quattrocento opere, tra sculture, disegni e maquette di Santiago Calatrava, una fra le menti creative più brillanti dei nostri giorni e grande artista contemporaneo, saranno fino al 10 maggio al Museo di Capodimonte. Lo spagnolo Santiago Calatrava è architetto, ingegnere, pittore, scultore, disegnatore e vero artista contemporaneo. Una mostra che, nel Museo di Capodimonte, è stata divisa tra il secondo piano del Museo e l’edificio del Cellaio nel Real Bosco, e che, già nel titolo, evidenzia l’amore dell’artista per la città, “culla e porto del Mediterraneo, crocevia di culture e civiltà differenti.”

Dove: Museo e Real Bosco di Capodimonte Via Miano, 2, Napoli

Museo e Real Bosco di Capodimonte Via Miano, 2, Napoli Prezzo Biglietto: compreso nel Biglietto del Museo di Capodimonte (€ 14 intero). – Riduzioni e gratuità secondo la normativa vigente.

compreso nel Biglietto del Museo di Capodimonte (€ 14 intero). – Riduzioni e gratuità secondo la normativa vigente. Maggiori informazioni: Santiago Calatrava: Nella luce di Napoli

Palazzo Zevallos Stigliano, Napoli – David e Caravaggio. La crudeltà della natura, il profumo dell’ideale

Fino al 19 aprile 2020 ci sarà una mostra molto particolare a Napoli, nello splendido Palazzo Zevallos Stigliano sede delle Gallerie D’Italia di Banca Intesa, che mette in relazione l’influenza che ha avuto la pittura di Caravaggio sulla pittura francese neoclassica di Jacques-Louis David. David e Caravaggio. La mostra David e Caravaggio mette a confronto la Deposizione nel sepolcro del Caravaggio e La morte di Marat d Jacques-Louis David per evidenziare i richiami al Caravaggio.

Dove: Gallerie d’Italia Palazzo Zevallos Stigliano – Via Toledo 185, Napoli

Gallerie d’Italia Palazzo Zevallos Stigliano – Via Toledo 185, Napoli Biglietti: Ticket congiunto valido per la visita alle mostre temporanee e alle collezioni permanenti – intero 5 €, ridotto 3 €, gratis per convenzionati, scuole, minori di 18 anni, clienti e dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo

Ticket congiunto valido per la visita alle mostre temporanee e alle collezioni permanenti – intero 5 €, ridotto 3 €, gratis per convenzionati, scuole, minori di 18 anni, clienti e dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo Maggiori informazioni: David e Caravaggio

Le altre mostre in programma per il mese di Gennaio 2020

Le mostre citate sono solo alcune delle mostre in programma per il mese di gennaio 2020 a Napoli. La città è ricca di eventi e mostre nel periodo invernale. Per raccogliere il programma completo abbiamo pubblicato un articolo dedicato: Le Mostre da non perdere a Gennaio 2020 a Napoli.