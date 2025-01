Tour De Gregori 2025: celebra i 50 anni di “Rimmel” con tappe imperdibili a Napoli e Caserta

Ph Facebook Francesco De Gregori

Tour speciale per un anniversario speciale per la musica italiana: Francesco De Gregori girerà l’Italia per festeggiare i 50 anni di “Rimmel”, il capolavoro di pubblicato nel 1975. Un tour veramente straordinario da non perdere

Quest’anno si celebra un anniversario speciale per la musica italiana: i 50 anni di “Rimmel”, il capolavoro di Francesco De Gregori pubblicato nel 1975. Per l’occasione, il cantautore romano ha deciso di intraprendere un tour straordinario, “RIMMEL 2025 – TEATRI PALASPORT CLUB”, che toccherà alcune delle location più suggestive d’Italia. Tra queste, tre appuntamenti spiccano per i fan campani: il 15 settembre in Piazza Carlo di Borbone, alla Reggia di Caserta, il 18 novembre al Teatro Augusteo di Napoli ed infine alla Casa della Musica il 5 febbraio 2026.

Un evento imperdibile alla Reggia di Caserta

La prima data campana del tour si terrà in una cornice d’eccezione: Piazza Carlo di Borbone, davanti alla maestosa Reggia di Caserta, in occasione della decima edizione del festival Un’Estate da Belvedere. Questo evento annuale è diventato un punto di riferimento per la cultura e la musica in Campania, ospitando artisti di fama internazionale in una location che unisce storia, arte e spettacolo. L’appuntamento è per il 15 settembre 2025, una serata che promette di essere magica, con le note di “Rimmel” che risuoneranno sotto le stelle.

Questa data speciale non è solo un concerto, ma un vero e proprio tributo a un album che ha segnato la storia della musica italiana. Brani iconici come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel” trasporteranno il pubblico in un viaggio emozionale attraverso la poetica di De Gregori.

Le prevendite per l’evento sono già disponibili su TicketOne, con prezzi che partono da 40€. Considerando la location esclusiva e la grande richiesta, è consigliabile acquistare i biglietti il prima possibile per assicurarsi un posto a questa serata imperdibile.

Napoli accoglie De Gregori al Teatro Augusteo

Per chi preferisce l’intimità di un teatro, il 18 novembre 2025 De Gregori si esibirà al Teatro Augusteo di Napoli, una delle tappe del segmento teatrale del tour. Il Teatro Augusteo, con la sua atmosfera accogliente e l’acustica perfetta, sarà il luogo ideale per vivere le emozioni di “Rimmel” e degli altri capolavori del cantautore romano.

Questa data è particolarmente attesa, poiché Napoli ha sempre rappresentato una città speciale per la musica d’autore, con un pubblico caloroso e appassionato. Non tutti sanno che De Gregori ha spesso menzionato il suo affetto per Napoli, una città che ha ispirato molti artisti con la sua ricca tradizione musicale. Il concerto sarà un’occasione unica per i fan di assistere a un evento che unisce storia, musica e poesia.

Un tour che attraversa l’Italia

Il tour “RIMMEL 2025 – TEATRI PALASPORT CLUB” è strutturato in tre fasi, offrendo esperienze diverse a seconda della location:

Teatri (ottobre-novembre 2025): un viaggio musicale nei luoghi più prestigiosi d’Italia, con tappe a Bologna, Torino, Parma, Padova e molte altre città.

(ottobre-novembre 2025): un viaggio musicale nei luoghi più prestigiosi d’Italia, con tappe a Bologna, Torino, Parma, Padova e molte altre città. Palasport (dicembre 2025): concerti nei grandi palazzetti di Milano e Roma, per un pubblico più ampio.

(dicembre 2025): concerti nei grandi palazzetti di Milano e Roma, per un pubblico più ampio. Club (gennaio-febbraio 2026): un ritorno alle origini, con performance intime in locali storici e suggestivi come la Casa della Musica di Napoli il 5 febbraio 2026 (biglietti disponibili su TicketOne [#linkaffiliato] )

Questa varietà di contesti consente agli spettatori di scegliere l’esperienza che preferiscono, passando dalla grandiosità dei palazzetti alla magia dei teatri, fino all’atmosfera raccolta dei club.

Un viaggio emozionante nella musica d’autore: perché questi concerti sono imperdibili

Partecipare a uno dei concerti di Francesco De Gregori significa vivere un momento unico di musica e cultura, ma anche immergersi nella storia della musica d’autore italiana. “Rimmel” non è solo un album, è un manifesto poetico che ha accompagnato generazioni con le sue storie e melodie indimenticabili.

Inoltre, la scelta delle location rende ogni data speciale: dalla maestosità della Reggia di Caserta all’intimità del Teatro Augusteo o della Casa della Musica. Ogni luogo aggiunge un valore unico all’esperienza, amplificando le emozioni di ogni nota.

Partecipa al tour celebrativo di De Gregori: musica e emozioni dal vivo

Quando : 15 settembre 2025 (Reggia di Caserta), 18 novembre 2025 (Teatro Augusteo di Napoli), 5 febbraio 2026 (Casa della Musica di Napoli).

: 15 settembre 2025 (Reggia di Caserta), 18 novembre 2025 (Teatro Augusteo di Napoli), 5 febbraio 2026 (Casa della Musica di Napoli). Dove : Piazza Carlo di Borbone (Caserta), Teatro Augusteo (Napoli), Casa della Musica (Napoli).

Biglietti : Disponibili su Ticketone [#linkaffiliato] Biglietti per la Reggia di Caserta: disponibili su TicketOne Biglietti per il Teatro Augusteo: disponibili su TicketOne Biglietti per la Casa della Musica: disponibili su TicketOne

Maggiori informazioni: Visita il sito ufficiale di Friends & Partners.

Non perdere l’occasione di partecipare a questo evento unico e celebrare i 50 anni di “Rimmel” con Francesco De Gregori. Segna le date in calendario e preparati a vivere un weekend all’insegna della grande musica a Napoli e Caserta!

