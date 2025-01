La “Discesa della Befana” dalla Reggia di Caserta | Epifania 2025

Ph Ciro Faraldo Facebook Reggia di Caserta

Nel giorno dell’Epifania una coraggiosa Befana e si calerà da una finestra della facciata della Reggia di Caserta e distribuirà doni e dolcezze ai bambini.

Una bella festa da non perdere lunedì 6 gennaio 2025 alla Reggia di Caserta. Alle ore 12, in piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia ci sarà la “Discesa della Befana” un simpatico evento organizzato dal Comune di Caserta, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la Reggia di Caserta.

All’ora fissata un vigile del fuoco vestirà i panni di una coraggiosa Befana e si calerà da una finestra della facciata della Reggia. La Befana scenderà così dal Palazzo Reale e, una volta in Piazza distribuirà doni e dolcezze ai bambini.

I regali della Befana sono deliziosi omaggi dell’Osservatorio della Dieta Mediterranea, della Coldiretti Caserta, de Le serre di Graefer e dell’amministrazione comunale Città di Caserta.

Un evento simpatico cui possono partecipare tutti

