Biagio Izzo con “L’arte della truffa” al Teatro Cilea a Napoli

Una commedia brillante tra momenti paradossali, comici ed emozionanti, per queste feste natalizie. Al Teatro Cilea l’ultimo lavoro di Biagio Izzo con spettacoli speciali anche a Natale e Santo Stefano

Rimarrà fino al 30 dicembre 2024, con oltre quindici rappresentazioni, al Teatro Cilea di Napoli Biagio Izzo con la sua nuova commedia “L’arte della truffa” per la regia di Toni e Augusto Fornari, che ne sono anche gli autori. Previsti anche spettacoli il 25 e 26 dicembre 2024.

Una commedia esilarante e da non perdere, tra momenti paradossali, comici ed emozionanti, per queste feste natalizie. Biagio Izzo interpreta Gianmario un serio uomo d’affari che si ritrova in casa il cognato Francesco, noto truffatore. Gianmario e sua moglie Stefania sono costretti a ospitarlo per fargli scontare gli arresti domiciliari e si trovano subito in una situazione delicata. Gianmario è preoccupato per il suo lavorio e per la sua reputazione che ha costruito tra alti prelati del Vaticano, per cui lavora, e si trova a combattete con il cognato che gli da consigli per salvaguardare il suo prestigio.

“L’arte della truffa” è uno spettacolo divertente che affronta anche i temi legati alle relazioni familiari e alla moralità, facendo riflettere il pubblico sulle sfide e le difficoltà della vita moderna. Con Biagio Izzo, sul palco del teatro Cilea, tanti bravi attori, tra cui Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale.

Uno spettacolo che resterà fino a fine anno per vivere un Natale diverso, all’insegna del divertimento e della riflessione, con Biagio Izzo al Teatro Cilea.

Maggiori Informazioni – teatro Cilea – botteghino del teatro dal lunedì al sabato h 10:00 – 13:30 / 16:30 – 20:00.

