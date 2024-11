Jazz & Wine: concerti jazz nella Reggia di Carditello, Sito Borbonico

Ph Facebook Fondazione Real Sito di Carditello

Concerti Jazz nella reggia di Carditello con artisti di livello internazionale come Kevin Hays, Lorenzo Hengeller, Max Puglia & Pippo Matino, ma anche visite serali allo splendido complesso borbonico

Fino a giovedì 28 novembre 2024 torna Jazz & Wine, la bella rassegna di jazz internazionale, nel Real Sito di Carditello, vicino Caserta. Un evento particolare e da non perdre che oltre ad un grande concerto Jazz con i migliori artisti internazionali prevede anche visite serali allo splendido complesso borbonico con degustazione di vino e prodotti tipici ad un prezzo speciale di soli 10 euro.

Una bella rassegna dedicata alla valorizzazione dei vitigni del territorio e del sito borbonico che si potrà, eccezionalmente visitare di sera alle 19.30, con anche delle degustazioni.

Grande successo per il concertro di apertura del 14 novembre dove si è esibito il leggendario pianista e compositore Kevin Hays, musicista pluripremiato e vincitore del prestigioso Grammy Award. Kevin Hays ha suonato a Carditello con Ben Street al contrabbasso e Billy Hart alla batteria, nell’ambito del suo tour europeo per la sua unica data in Campania. Da non perdre i prossimi appuntamenti.

Jazz & Wine 2024 a Carditello – programma

Giovedì 14 novembre 2024 – ore 20.30 – Kevin Hays feat. Ben Street & Billy Hart – Musicista pluripremiato e vincitore del prestigioso Grammy Award, Kevin Hays è noto per la sua incredibile sensibilità e il tocco inconfondibile che lo hanno reso uno dei pianisti più apprezzati al mondo.

Musicista pluripremiato e vincitore del prestigioso Grammy Award, Kevin Hays è noto per la sua incredibile sensibilità e il tocco inconfondibile che lo hanno reso uno dei pianisti più apprezzati al mondo. Venerdì 22 novembre 2024 – Ore 20.30 – Lorenzo Hengeller feat. Gianfranco Campagnoli (tromba) presenta “Il Pianerottolo” – Hengeller viene definito dalla critica “cantapianista, erede della tradizione carosoniana”, sarà in scena con la tromba di Gianfranco Campagnoli e presenterà il disco “Il Pianerottolo” con un omaggio approfondito a Renato Carosone e a Lelio Luttazzi, in occasione del centenario della sua nascita.

Hengeller viene definito dalla critica “cantapianista, erede della tradizione carosoniana”, sarà in scena con la tromba di Gianfranco Campagnoli e presenterà il disco “Il Pianerottolo” con un omaggio approfondito a Renato Carosone e a Lelio Luttazzi, in occasione del centenario della sua nascita. Giovedì 28 novembre 2024 – Ore 20.30 – Max Puglia & Pippo Matino “Electric 4tet” – Electric 4tet di Max Puglia & Pippo Matino, acrobatici strumentisti che fanno dell’improvvisazione totale e collettiva la propria passione.

Ogni sera, in occasione dei concerti, previste visite serali speciali alle 19,30 per scoprire l’Appartamento reale della Reggia borbonica e degustazioni di vino e prodotti tipici.

La rassegna Jazz & Wine è organizzata dalla Fondazione Real Sito di Carditello a San Tammaro (CE).

è organizzata dalla Biglietti in vendita a Carditello 10€ (il biglietto comprende il concerto e la visita serale con degustazione di vino e prodotti tipici)

Prenotazione obbligatoria: Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

Maggiori informazioni – Fondazione Real Sito di Carditello

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.