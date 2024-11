NapoliVinile: la Mostra Mercato del Disco torna Gratis all’Edenlandia

Foto di Víctor Martín su Unsplash

Ritorna di nuovo a Napoli, sempre ad ingresso gratuito, NapoliVinile l’appuntamento imperdibile per gli appassionati di collezionismo, vinile e della buona musica nel grande teatro di Edenlandia

Nei giorni di Venerdì 15, Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2024 presso Edenlandia a Napoli ritorna NapoliVinile la Mostra Mercato del Disco, cd e vinile nuovo, usato e da collezione.

Un evento sempre ad ingresso gratuito per i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica che potranno godersi tre giornate, ricche di musica, tra dischi in vinile a 33, 45 giri, e poi CD e tanto altro. Tre giorni di mostra mercato del disco per curiosare tra le diverse proposte di espositori provenienti da tutta Italia, ed attentamente selezionate dagli organizzatori.

Espositori da tutta Italia con dischi in vinile a 33, 45 giri, CD ed anche stampe musicali, poster

Presenti tanti venditori specializzati in tutti i generi musicali per una full immersion tra i vinili a 33, 45, i MIX, i CD e i DVD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. In esposizione anche stampe musicali, poster, custodie dedicate, e si potrà anche acquistare, scambiare e vendere i propri dischi.

NAPOLIVINILE si terrà nel teatro chiuso di Edenlandia ed è ad ingresso gratuito. Per la sua terza edizione, sarà aperta al pubblico Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 22:00 mentre Sabato e Domenica gli orari saranno dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00. Nella zona ci sono ampi parcheggi.

L’ingresso è gratuito. Maggiori informazioni – NapolVinile 2024

