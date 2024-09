Al Conservatorio di San Pietro a Majella un concerto gratuito di Raiz: omaggio a Sergio Bruni

Concerto omaggio di Raiz a Sergio Bruni nel Conservatorio di San Pietro a Majella per la rassegna “Note d’Archivio per il Miglio della Memoria” che prevede anche altri concerti gratuiti: il programma

Un grande concerto omaggio di Raiz, leader e voce degli Almamegretta, a Sergio Bruni, si terrà domenica 29 settembre 2024, alle ore 20.00 presso il Conservatorio di San Pietro a Majella. L’evento rientra negli appuntamenti della prima edizione della rassegna “Note d’Archivio per il Miglio della Memoria”, proposta e organizzata dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, e realizzata con il Ministero della Cultura e la Fondazione Pietà de’ Turchini.

Sul palco del Conservatorio, per questo live da non perdere ci saranno assieme a Raiz, i musicisti Giuseppe De Trizio (chitarra classica, arrangiamenti), Adolfo La Volpe (chitarra elettrica), Giovanni Chiapparino (fisarmonica), Francesco Corrado De Palma (batteria), Giorgio Vendola (basso). Raiz ha pubblicato l’album “Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte”, pubblicato nel febbraio 2023 dedicato alla musica scritta e interpretata da Sergio Bruni.

I prossimi concerti gratuiti della rassegna gratuita

I concerti della rassegna “Note d’Archivio per il Miglio della Memoria” sono tutti ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite.

Già svolti tre concerti gratuiti per la rassegna presso l’Archivio Notarile Distrettuale di Napoli con Maluf System, presso il Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella con Nada e presso la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania con i Talenti Vulcanici in “Napoletani prima…o poi”. Da non perdere i prossimi:

29 settembre 2024, ore 20 – Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella – Raiz

13 ottobre 2024, ore 11.30 – Sala del Lazzaretto dell’Ospedale di Santa Maria della Pace in occasione della Domenica di Carta 2024 – Quartetto Gagliano con Fabrizio Romano

30 novembre 2024, ore 18 – Big Band del Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella

