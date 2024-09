Queen of Bulsara al Post di Coroglio: Musica Live a Napoli con la Miglior Tribute Band dei Queen

ph © Queen of Bulsara

Articolo sponsorizzato

Napoli si prepara ad accogliere una serata indimenticabile per tutti gli amanti della musica live. Il 21 settembre 2024, i leggendari Queen of Bulsara, una delle tribute band più accreditate in Italia, torneranno a Napoli per un live imperdibile al Post – Aperitif Club di via Coroglio. Se sei un fan dei Queen o semplicemente ami i grandi spettacoli, questa è l’occasione perfetta per vivere una serata di grande musica con ingresso gratuito!

I Queen of Bulsara: La Miglior Tribute Band del Sud Italia

Fondati nel 2006, i Queen of Bulsara sono una delle tribute band italiane ufficialmente riconosciute dai fan club dei Queen, sia in Italia che all’estero. Con oltre un migliaio di concerti all’attivo, hanno suonato in tutta Italia, raccogliendo successi e consensi ovunque, dal Teatro Bolivar di Napoli al Pala Casa Modena per eventi ufficiali dedicati a Freddie Mercury.

La loro performance non si limita solo alla musica: ogni spettacolo è curato nei minimi dettagli, con costumi e scenografie che ripercorrono la straordinaria carriera dei Queen. Questa volta, i Queen of Bulsara presenteranno il loro nuovo spettacolo, “Queen’s Magic Years”, un tributo unico che ripercorre i momenti più magici della leggendaria band inglese.

Una Location Suggestiva: Il Post di Coroglio

Il Post – Aperitif Club è la cornice perfetta per una serata di musica live. Situato a via Coroglio, il locale si estende su 800 mq distribuiti su due livelli. Al primo piano, una terrazza con vista mare e un giardino accogliente offrono il contesto ideale per un aperitivo rilassante, mentre al piano inferiore la zona palco è pronta ad accogliere il pubblico per un’esperienza musicale di alto livello. Con tavoli alti e divanetti su pedane rialzate, il Post garantisce un’atmosfera intima ma dinamica, ideale per concerti live e dj set.

Come Partecipare: Ingresso Gratuito fino a Mezzanotte!

Non lasciarti sfuggire l’occasione di partecipare a questo fantastico evento con ingresso gratuito fino alla mezzanotte (fino a esaurimento posti). L’apertura delle porte è prevista per le 21:00, mentre il concerto inizierà alle 23:00. Se arrivi dopo le 24:00, sarà richiesta una consumazione obbligatoria di 20€.

Prenota subito il tuo biglietto gratuito cliccando qui Ottieni i tuoi biglietti gratuiti su Eventbrite e assicurati di non perdere uno degli eventi musicali più attesi di settembre a Napoli!

Dopo lo Spettacolo: DJ Set e Divertimento

La serata non si ferma con il concerto! Dopo l’esibizione dei Queen of Bulsara, il divertimento continua con un DJ set che ti farà ballare fino a tarda notte. Che tu voglia vivere il live al massimo o rilassarti sorseggiando un drink vista mare, il Post è il posto giusto per goderti una serata unica.

Non Perdere l’Occasione: Prenota Ora!

Non c’è molto da aspettare: se vuoi vivere una serata memorabile tra musica, amici e il sound inconfondibile dei Queen, prenota subito i tuoi biglietti gratuiti! L’ingresso gratuito è valido solo fino a esaurimento posti, quindi clicca sul link e assicurati il tuo posto al Queen of Bulsara Live.

Ottieni i tuoi biglietti gratuiti su Eventbrite

Ti aspettiamo sabato 21 settembre al Post di Coroglio per una serata di grande musica e divertimento!

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.