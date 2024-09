Sanghenapule: La Vita Straordinaria di San Gennaro al Teatro Bellini

© Ph Teatro Bellini - Sanghenapule

Dopo il grande successo della stagione teatrale 2023/2024, lo spettacolo Sanghenapule – Vita Straordinaria di San Gennaro torna al Teatro Bellini di Napoli, dal 24 al 29 settembre 2024, con la direzione di Mimmo Borrelli e la partecipazione di Roberto Saviano. Un’opera potente e suggestiva che fonde poesia, storia e narrazione, esaltando la lingua napoletana nella sua barocca bellezza.

Uno Spettacolo di Sangue e Storia

Il filo conduttore dello spettacolo è il sangue, elemento simbolico che attraversa la storia di Napoli e che si manifesta ogni anno con il miracolo di San Gennaro, quando il sangue del santo si scioglie, rinnovando il legame profondo tra la città e il suo patrono. Ma il sangue in “Sanghenapule” non è solo quello del santo: è anche quello dei martiri cristiani e dei “martiri laici” della Repubblica Partenopea del Settecento, di chi cercò un futuro migliore emigrando all’estero nei primi del Novecento, e delle vittime della Seconda Guerra Mondiale e degli agguati di camorra.

Lo spettacolo è un viaggio nella storia di Napoli, tra il sacro e il profano, tra il cielo e la terra, intrecciando momenti di poesia e narrazione che portano lo spettatore al cuore della città. Mimmo Borrelli e Roberto Saviano mettono in scena una rappresentazione che esplora le contraddizioni di Napoli, “città di sangue e di lava incandescente”, in un continuo dialogo tra luce e ombra, tra devozione e tragedia.

Dove e Quando: Informazioni Utili

Lo spettacolo si terrà al Teatro Bellini, una delle più prestigiose istituzioni teatrali della città, situato in via Conte di Ruvo, 14. Le date da segnare sul calendario vanno dal 24 settembre al 6 ottobre 2024. Gli orari variano in base alla giornata, con repliche sia serali che pomeridiane, offrendo un’ampia scelta per chiunque voglia immergersi in questa esperienza teatrale.

I biglietti sono già disponibili e possono essere acquistati tramite il sito ufficiale del Teatro Bellini o su piattaforme dedicate come VivaTicket. I prezzi variano a seconda della disponibilità e della posizione in sala, con offerte che partono da 15 euro.

Colonna Sonora Emozionale e Recitazione Intensa

Ad arricchire l’esperienza teatrale, la colonna sonora originale eseguita dal vivo, che accompagna lo spettatore in ogni tappa di questo intenso percorso, dal miracolo del sangue di San Gennaro ai drammi storici e sociali della città. La forza delle parole e delle luci, unite alla recitazione di Saviano e Borrelli, crea un’atmosfera unica, capace di catturare e coinvolgere il pubblico, lasciando spazio alla riflessione sulla natura complessa e profonda di Napoli.

Programma e Biglietti

“Sanghenapule” sarà in scena al Teatro Bellini dal 24 al 29 settembre 2024. Gli spettacoli si terranno ogni sera alle 20:45, con un’unica replica pomeridiana il 29 settembre alle 18:00. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro e online su VivaTicket, con prezzi accessibili per tutti.

