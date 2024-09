Sagra del Fagiolo Quarantino, presidio Slow Food a Volturara Irpina (AV)

© ph Pagina Facebook Festa del Fagiolo Quarantino della Valle del Dragone

Una festa popolare per un prodotto di eccellenza dell’Irpinia e della Campania, il Fagiolo Quarantino tutelato come Presidio Slow Food

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre 2024 si svolgerà la XII edizione della Sagra del Fagiolo Quarantino a Volturara Irpina, in provincia di Avellino, vero prodotto d’eccellenza della Piana del Dragone e tutelato come Presidio Slow Food.

Nei tre giorni di festa tanti stand gastronomici allestiti nelle strette strade del centro storico di Volturara dove si potrà assaggiare il buon il buon Fagiolo Quarantino preparato in tante ricette tipiche ed anche con salsicce, cotiche e gnocchetti.

Sabato e domenica sarà possibile anche pranzare in piazza perché gli stand saranno aperti anche alle ore 13 per provare questo prezioso legume in tanti modi. E poi durante le serate ci saranno tanta musica live, balli e giochi che animeranno le tre serate della Sagra divenuta oramai un evento tra i più attesi in Irpina.

Una sagra che dura da ben 12 anni e che è apprezzata da tanti non solo per la qualità dell’offerta enogastronomica, ma anche per l’offerta di intrattenimento ed artistica organizzata per i partecipanti.

Durante i giorni della sagra, in particolare sabato e domenica, di mattina presto saranno anche organizzate straordinarie escursioni in montagna per conoscere le bellezze della zona e dell’Irpinia. Non mancheranno serate musicali, artisti di strada, giochi senza quartiere e tanto altro.

Programma di massima

13 settembre 2024

18:00: Convegno: Aree interne: nuovi modelli di sviluppo turistico e strategie di rilancio

20:00: Apertura stand gastronomici

21:00: Intrattenimento musicale con ROTAROSSA (Palco Piazza Roma) e LE RIFLESSIONI (Palco Piazza Carmine)

Itineranti: Gli amici della Rosamarina, Artisti di strada

14 settembre 2024

9:00: Escursioni su ferrate e vie d’arrampicata (Per info Oreste Bottiglieri – Guida Alpina)

10:00: Visite guidate su prenotazione

11:30: Giochi senza quartiere (a cura della Polisportiva Terminio, previa iscrizione)

12:00: Apertura stand gastronomici e intrattenimento musicale con LANDO CAFÉ (Piazza Roma) e COLLANT (Piazza Carmine)

16:00-18:00: Visite guidate su prenotazione

17:00: Contest di pittura “Disegna la tua tradizione” (a cura di Sirian de Feo, iscrizione obbligatoria)

18:00: Degustazione Fagiolo Quarantino presidio Slow Food (a cura dell’Ass.ne “Festa del Fagiolo Quarantino della Valle del Dragone”, numero limitato)

19:30: Apertura stand gastronomici

20:30: “La sfonniatura” Dimostrazione della lavorazione del fagiolo (Piazza Carmine)

21:00: Intrattenimento musicale con ALLA BUA (Palco Piazza Roma), DJ ROB DEL PERCIO e RAF COLUCCI (Palco Piazza Roma), STRAGATTI (Palco Piazza Carmine), DJ MORGAN (Palco Piazza Carmine)

Itineranti: I Tarantellati di Volturara Irpina

15 settembre 2024

8:00: Escursione “Sentiero di Annibale” (Per info Federico)

10:00: Visite guidate su prenotazione

11:30: Giochi senza quartiere (a cura della Polisportiva Terminio, previa iscrizione)

12:00: Apertura stand gastronomici e intrattenimento musicale con SANDRO AMATO e NES JAY (Piazza Roma) e MICROKOSMO (Piazza Carmine)

16:00-18:00: Visite guidate su prenotazione

17:00: Premiazione Giochi senza quartiere e Disegna la tua tradizione (Piazza Carmine)

18:00: DJ MORGAN (Piazza Roma)

18:30: “La sfonniatura” Dimostrazione della lavorazione del fagiolo (Piazza Carmine)

19:30: Apertura stand gastronomici

21:00: Intrattenimento musicale con AMBA ARADAM (Palco Piazza Roma) e OFFICINE MERIDIONALI – Trio (Palco Piazza Carmine)

Itineranti: Scuola di Tarantella montemaranese e i Tarantellati di Volturara Irpina, Artisti di strada

Stand aperti anche a pranzo il sabato e la domenica.

Altri servizi: Aree camping e picnic, Area attrezzata per camper, Parcheggio pullman e camper, Maneggi, Servizio navetta da e per La Bocca del Dragone, Visita alle aziende agricole locali.

Maggiori informazioni: Sagra del Fagiolo Quarantino a Volturara Irpina.

