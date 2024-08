Sagra degli Spaghetti ai Funghi Porcini a Salza Irpina (AV)

A Salza Irpina la Sagra degli spaghetti ai funghi porcini, caciocavallo impiccato, pizzilli fritti e dolci delle massaie Salzesi sempre con vino rosso aglianico locale.

Nei giorni 16-17 e 18 Agosto 2024 si terrà a Salza Irpina, in provincia di Avellino, la 40 ° edizione della Sagra degli spaghetti ai funghi porcini. Una bella sagra che dopo 40 anni attira sempre tantissimi visitatori per la genuinità dei prodotti e la simpatia degli organizzatori.

Un evento organizzato da anni dal Comitato festa Maria SS. delle Grazie in collaborazione con altre associazioni e con il patrocinio del Comune di Salza Irpina. Gli Stand gastronomici saranno aperti nelle seguenti date ed orari:

16 Agosto 2024 dalle ore 19.30

17 Agosto 2024 dalle ore 19.30

18 Agosto 2024 dalle ore 12.00 alle ore 18.00

Previsti gli Spaghetti ai funghi porcini ma anche tanto buon cibo locale alla brace

Alla Sagra degli spaghetti ai funghi porcini si potranno gustare gli ottimi Spaghetti cui la sagra è dedicata ma anche tanti buoni piatti a base di funghi, e poi la ottima carne alle brace a base di salsicce e cotechini paesani, caciocavallo impiccato. Non mancheranno pizzilli fritti e dolci delle massaie Salzesi. Il tutto sarà accompagnato da un ottimo vino rosso aglianico locale.

Le tre serate saranno allietate dalla musica de I giovani della Tommorra di Bagni.

saranno allietate dalla musica de I giovani della Tommorra di Bagni. Venerdì 16 Agosto – risate a crepapelle con il comico Massimo Cozzolino, il barzellettiere napoletano, ospite/concorrente del programma televisivo La Sai L’ultima?

Disponibili tanti ottimi piatti a prezzi popolari:

Spaghetti ai funghi porcini 5€ – Spaghetti al pomodoro 4€

Scaloppine ai funghi porcini 5€ – Frittata ai funghi porcini 4€

Pizzillo fritto 3€ – Patate e funghi porcini 4€

Panino con salsiccia 3,5€ – Panino con hamburger 3,5€ –

Focaccia con mortadella 3,5€ – Provolone impiccato 3€

Macedonia di anguria 2€ – Dolci e crepes 2,5€

Birra/coca cola 1,5€ – Acqua 1€

Per i partecipanti un ampio parcheggio in Via Vignole sottostante il luogo dell’evento, mentre in Via Banda di Luccaro è stata adibita un’area per i parcheggi per i diversamente abili. Area Camper gratuita presso l’ampio parcheggio della Palestra comunale in Via Francesco Manfra, a 100mt dall’evento. Maggiori informazioni Alla Sagra degli spaghetti ai funghi porcini

