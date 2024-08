Concerti Gratis in Campania nel weekend dall’8 al 12 agosto 2024

Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana ed anche il lunedì successivo

Durante l’estate in tante cittadine della Campania si tengono molti concerti ed eventi musicali di sera quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o di grandi eventi che si svolgono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni ascoltando anche grandi artisti e gruppi musicali che si esibiscono quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va da giovedì 8 a lunedì 12 agosto 2024. Vi consigliamo sempre, prima di recarvi sul posto, di verificare se la sagra o l’evento si tengono regolarmente o se sono stati rimandati, consultando anche le pagine facebook degli artisti.

I concerti si svolgono quasi sempre la sera e sono quasi sempre a ingresso libero perché si tengono nelle piazze o in altri grandi luoghi pubblici. Per alcuni concerti troverete l’articolo di approfondimento con maggiori informazioni.

Concerti in Campania dall’8 al 12 agosto 2024

Giovedì 8 agosto 2024

ENZO AVITABILE – Pago Veiano (BN) piazza Madonna del SS Rosario

NERI PER CASO – Serre (SA) piazza Ennio D’Aniello

ANDREA SANNINO – Acerno (SA) via Murge

GIGI FINIZIO – Bacoli (NA) villa comunale

Venerdì 9 agosto 2024

SERGIO CAPUTO – Agerola (NA) – Festival alta costiera Amalfitana

ENZO GRAGNANIELLO – Sant’Agata dei due golfi (NA)

99 POSSE – Montemarano (AV)

CLEMENTINO – Contursi Terme (SA)

TONY TAMMARO – Acerno (SA)

GIGI FINIZIO – Torre le Nocelle (AV) via Padula

ARISA – Serre (SA) piazza Ennio D’Aniello

Sabato 10 agosto 2024

CICCIO MEROLLA – Buccino (SA) centro storico

MAX GAZZE’ – Serre (SA) piazzale Madonna dell’Olivo

MAURIZIO VANDELLI – Agerola (NA) – Festival alta costiera Amalfitana

FRANCO RICCIARDI – San Nicola Manfredi (BN)

NOSTALGIA 90 – Petruro di Forino (AV)

POVIA – Castelfranco in Miscano (BN)

FAUSTO LEALI – Castelvetere sul Calore (AV)

Domenica 11 agosto 2024

ROSARIO MIRAGGIO – San Lorenzo Maggiore (BN) piazza Roma

JALISSE – Agerola (NA) – Festival alta costiera Amalfitana

MUNEDAIKO – San Giovanni a Piro (SA) – Cilento Art Fest

99 POSSE – Giungano (SA) piazza Vittorio Veneto

ALLABUA – San Giuseppe di Serino (AV)

BIG MAMA – Roccadaspide (SA)

ENZO AVITABILE – Serre (SA) piazza Ennio D’Aniello

GIGIONE – San Leucio del Sannio (BN)

ANDREA SANNINO – Cervinara (AV)

Lunedì 12 agosto 2024

FIAT 131 – Agerola (NA) – Festival alta costiera Amalfitana

IL GIARDINO DE SEMPLICI – Mugnano del Cardinale (AV) piazza Umberto I

COLLAGE – Trevico (AV) piazza Nicola Ferrara

SILVIA MEZZANOTTE – San Marco dei Cavoti (BN)

