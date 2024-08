Sagra della Melanzana alla Cioccolata a Maiori, in costiera amalfitana

Ph Facebook Maiori Sagra Della Melanzana alla Cioccolata

Un viaggio tra Sapori, Arte, Musica della Tradizione con musica, vino, e tante gustose ricette a base di melanzana

Nei giorni del 7 e 8 agosto 2024 torna a Maiori, in costiera amalfitana la Sagra della Melanzana alla Cioccolata che propone una delle più caratteristiche tradizioni culinarie di Maiori che verrà presentata con menù preparati in collaborazione con lo chef Roberto Russo.

La sagra proporrà alcune migliorie apportate al percorso e nuove collaborazioni ma sarà sempre la grande festa dedicata al piatto tipico della tradizione cittadina, quello che per un’antica usanza si preparava durante i festeggiamenti della patrona Santa Maria a Mare.

Una festa che proporrà sempre un viaggio tra Sapori, Arte, Musica della Tradizione con musica, vino, e tante gustose ricette a base di melanzana saranno proposti ai buongustai che parteciperanno con la novità della Melenzana al Cioccolato senza glutine che dovrà essere prenotata obbligatoriamente presso l’organizzazione entro il 6 agosto.

La festa si svolgerà sempre nel centro cittadino a partire dalle 20.30 con l’apertura stand per la degustazione che saranno disposti su un percorso che parte da via Pedamentina, una traversa del corso Regina, per diramarsi poi verso la zona Campo, il piazzale Monsignor Milo, accanto alla collegiata di Santa Maria a Mare.

La Melenzana al Cioccolato è un piatto gustoso che da sempre a Maiori si prepara per il pranzo della festa patronale, e che è al centro delle più infiammate sfide gastronomiche che seguono le tradizioni popolari: a Maiori, come per ogni piatto tradizionale, ogni famiglia ne conserva una sua variante, il tocco segreto di ogni massaia che mette in risalto i sapori di un piatto dalla preparazione elaborata.Una bella occasione anche per passeggiare in uno dei suo borghi più caratteristici: il Campo.

