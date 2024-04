4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 18 al 21 aprile 2024

Ph Lapis Museum

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra.

Anche per questo weekend, dal 18 al 21 aprile 2024, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Nel sottosuolo di Napoli un affascinante viaggio ma anche l’Inferno di Dante

Nel cuore del centro storico di Napoli, il LAPIS Museum svela i segreti millenari della città attraverso il suo percorso sotterraneo. Un’esperienza unica ed emozionante che conduce i visitatori alla scoperta di un’inedita Neapolis, custodita nelle profondità della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta. Attraverso cavità, cunicoli e cisterne senza tempo, il LAPIS Museum conduce i visitatori in un viaggio affascinante lungo 2000 anni di storia. Il Museo dell’Acqua, con le sue antiche cisterne greco-romane riportate all’antico splendore, rivela l’ingegno idrico delle popolazioni che abitavano la città. Il Decumano Sommerso, invece, testimonia l’adattamento del sottosuolo come rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale. Lungo il percorso, lo staff accompagna i visitatori, arricchendo l’esperienza con appassionanti racconti. La suggestiva Sala della Luna, illuminata da una luna che rievoca le origini del Complesso come tempio dedicato a Diana. La Sala dei Racconti, con i suoi ologrammi di Gennaro e Michela, narra la vita quotidiana negli anni ’40. La Sala dei bombardamenti, infine, trasporta i visitatori indietro nel tempo, rivivendo i tragici momenti subiti dalla città. Le visite tradizionali si alternano alle visite speciali, come sabato 20 aprile dalle ore 18.30 con L’Inferno di Dante nel Decumano Sommerso, un’appassionante visita teatralizzata all’insegna degli immortali versi danteschi e dei più celebri personaggi della Divina Commedia (info e prenotazioni www.tappetovolante.org). Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 20.00 con sei turni di visite guidate in settimana: 10.30 – 12.30 – 13.30 – 15.30 – 16.30 – 18.30; e cinque turni di visita nel fine settimana: 10.30 – 12.30 – 14.30 – 16.30 – 18.30. Per prenotare basta chiamare il numero 08119230565 tutti i giorni dalle 10.00 alle 14.00, ma sempre attivo con il servizio di messaggi WhatsApp, oppure basta inviare una mail a info@lapismuseum.com indicando il proprio nome, numero di persone, giorno e orario desiderati. E per chi desidera acquistare direttamente il proprio biglietto può farlo direttamente sul sito ufficiale

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, visite guidate 10.30 – 12.30 – 13.30 – 15.30 – 16.30 – 18.30. Nel fine settimana 10.30 – 12.30 – 14,30 -16.30 – 18.30. Per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione .

Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni.

Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l'orario di preferenza.info@lapismuseum.com

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Sabato 20 e Domenica 21 aprile – Irpinia Terra di Mezzo: Festival di Cultura e Gastronomia

Questo Weekend visite guidate gratuite a Santa Lucia di Serino e a Salza Irpina. Tutti eventi gratuiti dal 13 al 28 aprile 2024 per la quarta edizione del festival itinerante Irpinia Terra di Mezzo, un progetto ideato da Fiorenza Calogero che propone tantissimi eventi per scoprire le bellezze monumentali, paesaggistiche e culinarie della bella terra d’Irpinia. Sei appuntamenti speciali primaverili per scoprire le bellezze di sei luoghi splendidi della provincia irpina a Sorbo Serpico, Pietradefusi, Santa Lucia di Serino, Salza Irpina, Cesinali e Santo Stefano del Sole che apriranno le loro “porte” ai visitatori per presentare le loro bellezze culturali e la cucina locale d’eccellenza. Tutti gli eventi sono gratuiti e sono in ogni comune un Salotto Gastronomico dove assaggiare piatti tipici e bontà preparate con materie prime locali di alta qualità. Un’Escursione Culturale nella zona permettendo di far conoscere ai visitatori la storia e i paesaggi di una bella. E poi le Degustazioni di Primi Piatti Tipici locali. Il 20 APRILE eventi a Santa Lucia di Serino mentre il 21 APRILE il festival arriva a Salza Irpina. Irpinia Terra di Mezzo 2024

Le visite a Santa Lucia di Serino e a Salza Irpina sono a cura delle Pro- Loco cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull'evento.

Appuntamento : – sabato 20 a Santa Lucia di Serino e domenica 21 aprile a a Salza Irpina

Contributo : eventi gratuiti

: eventi gratuiti Organizzazione: Festival – Irpinia Terra di Mezzo

Maggiori Informazioni: Irpinia Terra di Mezzo

Sabato 20 e domenica 21 aprile – Visite teatralizzate per scoprire il San Ferdinando, il Teatro di Eduardo

Ultimo weekend a Napoli per “Settanta punto e da capo” un evento che propone delle originali visite teatralizzate per conoscere il Teatro San Ferdinando, la storica sala di Eduardo De Filippo in occasione dei 70 anni dalla fondazione. Visite-performance itineranti che attraverso gli “spazi” del teatro, dal foyer allo storico sotto palco in legno, alla mostra permanente del Museo dell’attore e fino al “camerino” di Eduardo, ci faranno scoprire il rapporto inscindibile che lega il teatro a Eduardo De Filippo e alla città. Si potrà ammirare anche l’esposizione permanente dedicata all’Attore Napoletano; un vero e proprio museo. L’iniziativa Settanta punto e da capo è curata da Artèpolis, ed è promossa dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo, per ricordare il 22 gennaio del 1954 quando il Teatro San Ferdinando, acquistato da Eduardo De Filippo, veniva ricostruito dopo anni di chiusura e abbandono.

La visita è a cura di Teatro San Ferdinando a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull'evento.

Appuntamento : – sabato 20 e domenica 21 aprile ore 11.00- Teatro San Ferdinando a Napoli

Contributo : per partecipare il biglietto è di 10 euro a persona.

Organizzazione: Teatro San Ferdinando – Prenotazione obbligatoria

– Prenotazione obbligatoria Maggiori Informazioni: Visite teatralizzate per scoprire il Teatro di Eduardo

Sabato 20 Aprile – San Giacomo degli Spagnoli: una Basilica chiesa nazionale di Spagna

Una mattinata culturale presso la stupenda Pontificia Basilica Reale degli Spagnoli riaperta dopo anni di chiusura La Basilica per le sue memorie storico – artistiche è tra le più importanti di Napoli. Riconosciuta anche come chiesa nazionale di Spagna fu voluta dal grande viceré don Pedro de Toledo ed è annoverata tra gli esempi più rilevanti da architettura del periodo vicereale spagnolo. La chiesa accoglie dietro l’altare maggiore di Domenico Antonio Vaccaro il grande mausoleo di don Pedro de Toledo in marmo di Carrara vero capolavoro della scultura del cinquecento in Italia. Una mattinata suggestiva e storica da vivere nella bellezza ritrovata.

La visita è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull'evento.

Appuntamento : – ore 10,15 ingresso Chiesa Piazza Municipio – inizio ore 10,30 termine ore 12,00-12,30 circa

Contributo : 14 euro a persona. Previsto contributo per manutenzione alla Chiesa di 4 euro adulti e 2 minori di 18 anni

Organizzazione : Megaride Art – Prenotazione obbligatoria nella pagina dell'evento

: – Prenotazione obbligatoria nella pagina dell’evento Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

