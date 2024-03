Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 14 al 17 marzo 2024

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 14 al 17 marzo 2024, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

“Tammorre & Zampogne”: festival internazionale delle Tammorre a Scafati

Il primo festival internazionale delle Tammorre & Zampogne si terrà dal 15 al 17 marzo nel grande Fondo agricolo Nicola Nappo di Scafati con tantissimi musicisti e i migliori gruppi musicali della Campania e non solo. “Tammorre & Zampogne”

Festa di Primavera sull’Isola di Nisida: mattinata gratuita sul sentiero dei poeti sull’isola chiusa al pubblico

Domenica 17 marzo 2024 sull’Isola di Nisida, a Napoli, si terrà “la Festa di Primavera”, una mattinata speciale tra la natura per illustrare le attività che attualmente animano l’isola, la storia e i “luoghi storici, letterari e culturali” che l’hanno vista protagonista nei millenni. Un evento speciale e gratuito sulla bellissima isola, che è normalmente chiusa al pubblico perché Istituto di reclusione per minorenni. Festa di Primavera sull’Isola di Nisida

La grande festa del Falò di San Giuseppe a Conca della Campania con tanto buon cibo

Si terrà sabato 16 marzo 2024 a Conca della Campania in provincia di Caserta, l’attesa festa del Falò di San Giuseppe. Conca della Campania è sulle colline nella bellissima zona del vulcano spento di Roccamonfina, a 420 metri d’altitudine. Una bella festa locale in cui gustare e conoscere i buoni prodotti della zona e provare il cibo locale come gli gnocchi caserecci. Non mancherà il buon vino della zona di Galluccio e Roccamonfina e poi panini, pizze, frittelle e dolci. La festa del Falò di San Giuseppe

“Ammuina”: a Lauro il Festival dei 5 sensi tra degustazioni, teatro, musica e visite guidate

Grande festa a Lauro, per “Ammuina” il Festival dei 5 sensi che si terrà dall’8 al 17 marzo 2024. Previsti eventi di Teatro, Musica, Visite Guidate e Degustazioni per la scoperta del borgo. “Ammuina” a Lauro

Mediterraneo Wine & Food and Travel alla Mostra d’Oltremare a Napoli

Nella Mostra d’Oltremare a Napoli dal 14 al 16 marzo 2024 si terrà la seconda edizione di “ Mediterraneo Wine & Food and Travel” un evento che associa e valorizza il buon cibo, il buon vino e il turismo. Nel padiglione 3 della Mostra d’Oltremare nella fiera del cibo, vino e turismo per tre giorni ci saranno tante aziende italiane del comparto agroalimentare e poi i 5 Consorzi di vini della Campania e poi aziende appartenenti al turismo rurale. Quest’anno in fiera presenti anche aziende africane provenienti dalla Nigeria, dal Camerun, dall’Uganda ma anche qualcuna dall’Usbekistan. Non mancheranno concorsi di vini di eccellenza, convegni, premi di cucina e assaggi e degustazioni di vino e cibo nei tre giorni di fiera. “Mediterraneo wine & food and travel”

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. Oggi, la domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato. Il mercato del vintage che si svolge ad Agnano è una bella occasione per trovare oggetti di una volta, dagli oggetti di antiquariato a quelli di modernariato e poi artigianato, usato, collezionismo, curiosità di ogni epoca e paese. “Mostra mercato dell’antiquariato”

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze marzo e Pasqua

Anche per tutto il mese di marzo 2024 e nel periodo Pasquale in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0 Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

