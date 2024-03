Mediterraneo Wine & Food and Travel alla Mostra d’Oltremare a Napoli

©Photo by Kelsey Knight on Unsplash

Alla Mostra d’Oltremare una bella fiera internazionale che promuove, associa e valorizza il buon cibo, il buon vino e il turismo. Arriva a Napoli la seconda edizione di Mediterraneo Wine & Food and Travel con tre giorni di eventi

Nella Mostra d’Oltremare a Napoli dal 14 al 16 marzo 2024 si terrà la seconda edizione di “ Mediterraneo Wine & Food and Travel” un evento che associa e valorizza il buon cibo, il buon vino e il turismo.

Una fiera internazionale “Mediterraneo wine & food and travel”, organizzata da FagriFood e promossa da F.Agr.I (Filiera agricola italiana) che si terrà alla Mostra d’Oltremare di Napoli in contemporanea con la BMT , la grande Borsa Mediterranea del Turismo, che è oramai giunta alla sua XXVII edizione.

Tre giorni tra ottimi vini, convegni, premi di cucina, assaggi e degustazioni

Nel padiglione 3 della Mostra d’Oltremare, nella fiera del cibo, vino e turismo, per tre giorni ci saranno tante aziende italiane del comparto agroalimentare e poi i 5 Consorzi di vini della Campania e ancora aziende appartenenti al turismo rurale. Quest’anno in fiera presenti anche aziende africane provenienti dalla Nigeria, dal Camerun, dall’Uganda ma anche qualcuna dall’Usbekistan.

Presenti in fiera anche buyers, operatori di settore italiani ed esteri e il pubblico che potrà visitare la fiera per scoprire tante bontà dell’enogastronomia ma anche opportunità e idee per le vacanze. Durante i tre giorni di fiera non mancheranno concorsi di vini di eccellenza, convegni, premi di cucina e assaggi e degustazioni di vino e cibo.

“Mediterraneo wine & food and travel” – programma

1° Giorno | 14 Marzo 2024

Ore 10:00 – ​​Apertura stand espositivi e B2B con i buyers.

Ore 10:30 – Cerimonia di inaugurazione della Kermesse presso la Sala Conferenze Padiglione 3 con Convegno: “HUB ITALIA PER L’AGROALIMENTARE E IL TURISMO: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA”.

Ore 12:00 – ​​Celebrazione del “Premio Internazionale Meronis Edizione 2024” presso la Sala Conferenze del Padiglione 3

Ore 12:30 – ​“Chef… in Mostra 2024” presso l’Area Tematica Padiglione 3.

Ore 15:00 – ​Convegno Tematico FEDERAGRI presso la Sala Conferenze Padiglione 3.

Ore 16:00 – “Chef in… Mostra 2024” presso l’Area Tematica Padiglione 3.

2° Giorno | 15 Marzo 2024

Ore 10:00 – Apertura stand espositivi e B2B con buyers.

Ore 10:00 – Convegno tematico di AEREC presso l’Area Tematica Padiglione 3 – AGRICOLTURA, TURISMO E SVILUPPO: COME CREARE VERO BENESSERE”.

Ore 10:30 – Convegno tematico FEDERAGRI con autorità internazionali

Ore 12:30 – “Chef… in Mostra 2024” presso l’Area Tematica Padiglione 3.

Ore 14:30 – ​Convegno tematico autorità internazionali presso la Sala Conferenze Padiglione 3: “ITALIA: PONTE TRA AFRICA ED EUROPA (IL PIANO MATTEI)”.

Ore 15:00 – Masterclass dei vini campani a cura di ONAV/Università Agraria Federico II di Napoli presso l’Area Tematica Padiglione 3.

Ore 16:00 – “Chef in… Mostra 2024” presso l’Area Tematica Padiglione 3.

Ore 16.30 – Gala di Premiazione del Concorso Enologico Internazionale “Big Wine Awards 2024” presso la sala conferenze Padiglione 3.

3° Giorno | 16 Marzo 2024

Ore 10.00 – Apertura stand espositivi e B2B con i buyers.

Ore 10.30 – Convegno tematico autorità internazionali presso la Sala Conferenze Padiglione 3: “ITALIA E SUD AMERICA: TRA COOPERAZIONE E NUOVE SFIDE”.

Ore 12.30 – “Chef… in Mostra 2024” presso l’Area Tematica Padiglione 3.

Ore 15.00 – Masterclass dei vini campani a cura di ONAV/Università Agraria Federico II di Napoli presso l’Area Tematica Padiglione 3.

Ore 16.00 – “Chef… in Mostra 2024” presso l’Area Tematica Padiglione 3.

Ingresso Standard: € 5,00;/Ingresso Con Degustazione Vini: € 10,00 /*Ingresso gratuito under 18

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.