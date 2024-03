Festa del Falò di San Giuseppe: sapori e musica a Conca della Campania vicino Roccamonfina

Una bella festa ed una serata tranquilla in cui gustare e conoscere i buoni prodotti della zona e provare il cibo locale come gli gnocchi caserecci. Non mancherà il buon vino della zona di Galluccio e Roccamonfina e poi panini, pizze, frittelle e dolci.

Si terrà sabato 16 marzo 2024 in via San Nicola, nel piazzale delle Poste a Conca della Campania in provincia di Caserta, l’attesa festa del Falò di San Giuseppe. Conca della Campania è sulle colline nella bellissima zona del vulcano spento di Roccamonfina, a 420 metri d’altitudine.

L’evento è organizzato dal Comitato della Madonna della Libera che sta lavorando senza sosta per organizzare la festa ed offrire una bella serata in cui gustare e conoscere i buoni prodotti della zona e provare il cibo locale come gli gnocchi caserecci. Non mancherà il buon vino della zona di Galluccio e Roccamonfina e poi panini, pizze, frittelle e dolci.

Tanto buon cibo e vino della zona di Roccamonfina

Gli stand apriranno alle ore 19 e li troverete a via San Nicola, nel piazzale delle Poste a Conca della Campania per animare una bella festa locale in un paese piccolo ma molto vivo e dinamico.

Nel Menù che troveremo agli stand alimentari ci saranno anche:

-Gnocchi caserecci con sugo di Salsiccia 5€

-Panino con salsiccia 5€

-Panino con würstel 4€

-Frittelle 1€

-crespelle 1€

-Pizzette 1€

-Pizzette con sugo 1.50€

-Vino al bicchiere 1€, Acqua 1€

-Bibite 2€, Birre 2€

Maggiori informazioni chiamare: 3281844371 – sito ufficiale

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.