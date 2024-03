Ammuina: a Lauro il Festival dei 5 sensi tra teatro, musica, visite guidate e degustazioni

Ph Pro Loco Lauro

Eventi di teatro e musica e poi visite guidate e degustazioni alla scoperta dello storico borgo e del Castello di Lauro, nell’avellinese per , per “Ammuina” il Festival dei 5 sensi

Grande festa nella storica cittadina di Lauro, in Irpina, per “Ammuina” il Festival dei 5 sensi che si terrà dall’8 al 17 marzo 2024. Un bel festival teatrale che si propone di animare e rigenerare i borghi di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico favorendone la narrazione e l’apertura a nuovi fruitori con eventi di Teatro, Musica, Visite Guidate e Degustazioni per la scoperta del borgo di Lauro (AV).

Ideato e organizzato da “Il Demiurgo” in collaborazione con la Pro Lauro e varie associazioni locali il festival animerà il borgo storico e il meraviglioso Castello Lancellotti con laboratori esperienziali enogastronomici, visite guidate al Castello e alla Villa Romana, un evento musicale, uno dedicato a Goldoni e guest del calibro di Mario Autore e Nunzia Schiano.

Il Programma di Ammuina a Lauro

Il Festival si snoderà attraverso tre differenti sfere di azione: un nucleo centrale dedicato agli spettacoli, delle attività collaterali connesse al racconto teatrale, dei percorsi aggiuntivi di carattere divulgativo, turistico, enogastronomico.

8 Marzo 2024

Spettacolo – Charlie Chaplin, L’uomo dietro la Maschera : Lo spettacolo miscela l’ironia e la malinconia, la creatività onirica e il realismo ammiccando al linguaggio cinematografico scandendo temi e argomenti con tecniche cinematografiche

Visite Guidate al Castello Lancellotti e alla Villa Romana e un percorso di degustazione a tema Chaplin.

9 Marzo 2024

Spettacolo – Il Fantasma di Canterville : una commedia divertentissima a tinte horror nata dal genio di oscar Wilde. Il racconto è ambientato in Inghilterra, riadattata in salsa demiurgica.

Visite Guidate al Castello Lancellotti e alla Villa Romana e un percorso di degustazione a tema Chaplin.

10 marzo 2024 – Alla scoperta del borgo di Lauro

Visita guidata Villa Romana di Lauro e Castello Lancellotti – Il prezzo delle visite guidate è di euro 5,00 *necessaria prenotazione (le visite guidate sono organizzate in collaborazione con il Comune di Lauro e la Pro Lauro)

– Il prezzo delle visite guidate è di euro 5,00 *necessaria prenotazione (le visite guidate sono organizzate in collaborazione con il Comune di Lauro e la Pro Lauro) Metti una domenica a Lauro – Salotto Lauretano – Soste di piacere e gusto per vivere una domenica tutta “Lauro style” – Percorso enogastronomico libero, itinerante e mostra mercato. Tramite l’acquisto di ticket specifici i partecipanti muovendosi liberamente (senza accompagnatore) potranno perseguire le tappe di un tipico lauretano DOC il giorno della domenica, scoprendo così, tra un monumento e l’altro, anche le bontà locali e le tradizioni gastronomiche e conviviali del paese. Inoltre potranno sostare liberamente all’interno del Salotto Lauretano, ovvero una mostra-mercato allestita per l’occasione presso la Chiesa della Collegiata (via Principe Lancellotti) per approfondire la conoscenza della cultura lauretana, assaggiare i prodotti tipici ed acquistarne eventualmente qualcuno da portare via.

15 Marzo 2024

Spettacolo – La Locandiera di Goldoni , commedia divertentissima e immersiva, che partendo dal classico goldoniano crea una messa in scena interattiva, con tanto di assaggi e degustazioni.

Visite Guidate al Castello Lancellotti e alla Villa Romana e un percorso di degustazione a tema Chaplin.

16 Marzo 2024

Spettacolo – Femmene: magistralmente interpretato da Nunzia Schiano, attrice napoletana nota anche al pubblico del grande schermo per i suoi ruoli altamente comici (con Alessandro Siani, Leonardo Piraccioni e in numerosi film di successo come “Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord”, “Napoletans”, solo per citarne alcuni). In scena anche Myriam Lattanzio (che è anche autrice dei testi tratti da “Nostra signora dei friarelli” di Anna Mazza), dirette da Niko Mucci in uno spettacolo coinvolgente e divertente.

Visite Guidate al Castello Lancellotti e alla Villa Romana e un percorso di degustazione a tema Chaplin. Clicca per l'intero gramma

17 Marzo 2024

Spettacolo – C’era una Volta…Fiabe in Musica : Un viaggio nelle favole più celebri e amate da grandi e piccini accompagnati dalle note della Piccola Orchestra diretta dal Maestro Antonio Ferraro. Con i musicisti in scena attori e narratori per creare un’atmosfera immersiva e poetica. Spettacolo musicale dell’Associazione Orchestriamo.

Visite Guidate al Castello Lancellotti e alla Villa Romana e un percorso di degustazione a tema Chaplin. Clicca per l'intero gramma

Tutti gli eventi sono a pagamento e con prenotazione obbligatoria

Prezzi orientativi – visite guidate 5 euro – degustazioni 10/15 euro – spettacoli 15/30 euro Maggiori informazioni programma completo Il Demiurgo

