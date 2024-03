Festa di Primavera sull’Isola di Nisida a Napoli: mattinata gratuita sul sentiero dei poeti sull’isola chiusa al pubblico

© Napoli da Vivere

Mattinata gratuita sull’isolotto di Nisida con passeggiata guidata tra i sentieri dell’isola normalmente chiusa al pubblico

Domenica 17 marzo 2024 sull’Isola di Nisida, a Napoli, si terrà “la Festa di Primavera”, una mattinata tra la natura per illustrare le attività che attualmente animano l’isola, la storia e i “luoghi storici, letterari e culturali” che l’hanno vista protagonista nei millenni. Un evento speciale e gratuito sulla bellissima isola, che è normalmente chiusa al pubblico perché Istituto di reclusione per minorenni.

La mattinata speciale è gratuita e si scoprirà insieme il percorso nella natura che porta al “Sentiero dei poeti” con un’esposizione delle opere realizzate dai giovani detenuti nel laboratorio di metalli NisidArte della Fondazione Il meglio di te – Onlus all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni dell’isola. L’evento è organizzato dalla Onlus Il meglio di te

Come partecipare alla Festa di primavera a Nisida

La passeggiata verrà effettuata Domenica 17 marzo 2024 a gruppi e i vari orari disponibili sono alle ore 9, 10, 11 e alle 12 con ingresso gratuito, previa registrazione obbligatoria con tutti i dati richiesti, e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ci sarà una passeggiata guidata tra i sentieri dell’isola e la visita allo showroom con i lavori realizzati dai giovani nel laboratorio. La prenotazione sarà possibile solo fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’isola è una struttura di sicurezza e per accedervi è obbligatorio registrarsi in precedenza indicando, per ciascun partecipante, tutte le informazioni richieste, che troverete sul sito dell’evento. (alla fine del post). Seguire attentamente le istruzioni perché NON saranno prese in considerazione richieste incomplete o con formati diversi. Non sarà possibile accedere all’isola senza la conferma ricevuta via mail. Tutte le informazioni saranno passate all’autorità di Polizia per i controlli degli accessi.

Informazioni e le modalità di prenotazione SOLO sul sito ufficiale della Onlus “Il meglio di te” per l’evento a questo link.

L’evento e le prenotazioni sono a carico della Onlus, che richiede di seguire attentamente le istruzioni per le prenotazioni come indicato sul loro sito..

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo testo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.