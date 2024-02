Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 15 al 18 febbraio 2024

Ph Facebook Comune di Amalfi

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Da non perdere le ultime feste di Carnevale

Sagre e feste di Carnevale in Campania dal 15 al 18 febbraio 2024, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra. In questo weekend ci saranno ancora le ultime feste di Carnevale che si tengono in Campania.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Sagra della Purpett e Pastenaca e 5 giorni di festa a San Valentino Torio

Anche quest’anno si terranno tanti giorni di festeggiamenti a San Valentino Torio, dal 15 al 19 febbraio 2024, per la festa degli innamorati. La città degli Innamorati si riempirà di eventi con stand, percorsi dell’amore e una bella Sagra della Purpett e Pastenaca da non perdere anche quest’anno per la festa di San Valentino 2024. Saint Valentine in Love

Il Gran Carnevale di Maiori e le sfilate dei Carri: il carnevale della Costiera Amalfitana

Fino al 18 febbraio 2024 grande festa a Maiori, in Costiera Amalfitana, per la 50° edizione del Gran Carnevale Maiorese. nei giorni 11, 13 e il 18 febbraio 2024 le bellissime sfilate dei carri allegorici. 16 Febbraio – Ore 21,00 – Antonella Ruggiero in Live in «Souvenir d’Italie – Teatro del Carnevale Hotel Pietra di Luna – 17 Febbraio – ore 16:30 – Se lo sai Rispondi – associazione Papersera – Palazzo Mezzacapo/ ore 21.30 – Nostalgia 90 – lo show anni 90 più forte d’Italia –Porto Turistico – 18 Febbraio – Il Palazzo delle Meraviglie – “Il Carnevale dei Bimbi” La giornata dei Maghi, “Harry Potter” experience – Palazzo Mezzacapo orari degli spettacoli 10.30 – 11.30 – 12.30 /Ore 11.30 – Sfilata carri allegorici per via N. Chiunzi/ Ore 15.30 – Sfilata carri allegorici e gruppi di parata da via N. Chiunzi al porto turistico/ Ore 18.00 – Spettacolo pirotecnico sul viale a mare di sfilata/ Ore 19.30 – Esibizioni palco dei gruppi di parata al porto turistico – Premiazioni Gran Carnevale di Maiori

A Cetara, in costiera amalfitana la magia del Carnevale

Da sabato 10 a domenica 18 febbraio 2024, torna l’immancabile appuntamento con la festa più colorata dell’anno a Cetara: la festa di Carnevale. Il piccolo paese della Costiera Amalfitana si animerà per le tre sfilate di Carnevale.Programma del 18 sul post Festa di Carnevale a Cetara

Il Gran Carnevale di Montoro in Irpinia si chiama Vincenzo

Da Domenica 4 a domenica 18 Febbraio 2024 a Montoro, nell’avellinese si terrà un fitto programma di eventi per il Carnevale Tradizionale, per celebrare e custodire la vera storia del Carnevale attraverso i personaggi tradizionali, le usanze, i riti e l’enogastronomia locale Domenica 18 Febbraio nella Frazione Borgo – la festa “Chiusura del Carnevale”. Gran Carnevale di Montoro

La storica festa del Carnevale di Montemarano in Alta Irpinia

Il Carnevale di Montemarano è una delle feste più belle della Campania e si terrà anche quest’anno in Alta Irpinia nel borgo di Montemarano nei giorni 9, 10, 11, 12, 13 e 18 febbraio 2024. Da non perdere le “lezione di Tarantella”, i cortei mascherati e tanto buon cibo e vino irpini.Il programma del 18 è sul post Carnevale di Montemarano

La grande festa del Carnevale Castelveterese 2024 in Irpinia, a Castelvetere sul Calore

Grande festa di Carnevale da non perdere nei giorni 4, 10,11,13,17 Febbraio 2024 a Castelvetere sul Calore in Irpinia, con un ricco programma di eventi. Si continua Sabato 17 Febbraio 2024 – Ore 10:30 – Passeggiata tra borgo e boschi circostanti a cura di “Anime Erranti”/ Ore 18.00 – Esposizione Carri allegorici – Piazza Monumento / Ore 19:30 – Borgo in Maschera -musica itinerante e spettacoli: “Scuola di Taranatella Montemaranese” – “Boomerang Orkestra” – “Bakkano Sound” – Centro storico / Ore 23:00 – Corteo di Carnevale Morto e lettura del Testamento – Centro storico / Ore 23:30 – Dj set “Doto DJ e A.Meriano” – Sala Fiorentino Sullo / Ore 24:00 – E’ muorto Carnovale viva Carnovale, o’ cuonsolo, balli e gozzoviglie fina matina Carnevale Castelveterese.

Continua la festa del Carnevale di Palma Campania 2024 con le famose Quadriglie

Un ricco Carnevale 2024 a Palma Campania con un mese di eventi fino al 17 febbraio 2024. Una bella edizione 2024, appena annunciata, tutta all’insegna di arte, cultura, storia e tradizione e con tante novità. Mercoledì 15 febbraio – scrutinio finale – In diretta dalla sala del Consiglio Comunale avverrà lo spoglio dei voti del Carnevale 2024. Sabato 17 febbraio – Cerimonia conclusiva di premiazione – di tutti i vincitori del Carnevale di Palma Campania; Assegnazione del Palio (Gonfalone) alla Quadriglia vincitrice dell’edizione 2024… Carnevale di Palma Campania

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze febbraio

Anche per tutto il mese di febbraio 2024 in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0 Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

