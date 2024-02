Saint Valentine in Love: cinque giorni di festa e una sagra a San Valentino Torio per la festa degli Innamorati

Ph facebook Saint Valentine in Love

Sagra della Purpett e Pastenaca e Festa di San Valentino nella città degli Innamorati, San Valentino Torio

Anche quest’anno si terranno tanti giorni di festeggiamenti a San Valentino Torio, dal 15 al 19 febbraio 2024, per la festa degli innamorati. La città degli Innamorati si riempirà di eventi con stand, percorsi dell’amore e una bella sagra da non perdere anche quest’anno. Saint Valentine in Love, è una festa che coinvolgerà tutta la cittadina di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, per 5 giorni con eventi, civili e religiosi, che celebreranno l’amore in tutte le sue forme.

Mercoledì 14 febbraio 2024 ci saranno i festeggiamenti religiosi dedicati al Santo Patrono, San Valentino Torio che iniziano alle 10 con la messa cui seguirà il corteo diretto a Piazza Santa Croce, dove si terrà la tradizionale “alzata del quadro” che dopo sarà portata nella Chiesa in Piazza Amendola.

Saint Valentine in Love dal 15 al 19 febbraio 2024, per la festa degli innamorati

Saint Valentine in Love inizia il 15 febbraio 2024 alle 19 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura degli stand che saranno posizionati tra corso Umberto I e piazza Amendola. In serata avverrà l’ intronizzazione della Statua di San Valentino sul cuore gigante posto in piazza Amendola. Banchetti, balli e degustazioni accompagneranno i tre giorni di festa.

Il 17 febbraio 2024 alle ore 18 inizia la 41esima Sagra della Purpett e Pastenaca che si terrà a cura della Azione Cattolica Parrocchiale per tre giorni. La sagra si terrà sabato 17 e domenica 18 febbraio con inizio dalle ore 18,00. La città sarà per tutta la festa piena di stand eno-gastronomici e artigianali e ci saranno percorsi dedicati ai partecipanti che vogliono visitare la città e poi le tante Luminarie a Tema dell’amore disposte tra piazze e strade.

Non mancheranno tanti eventi musicali, balli e presentazioni di libri sul tema dell’amore: tra gli eventi musicali il 16 febbraio concerto alle ore 19, salirà sul palco di Piazza Santa Croce “The Dream Music” che suonerà anche il giorno 19 febbraio, mentre domenica 18 febbraio sempre alle 19 in Santa Croce ci sarà il gruppo folk “’O Revotapopolo”.

Tutti i numerosi eventi civili previsti nei giorni 15,16,17,18,19 e 24 febbraio 2024 per la festa sono nel dettaglio sulla pagina Facebook Ufficiale alla voce PROGRAMMA CIVILE.

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.