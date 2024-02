Festa degli agrumi nel Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte a Napoli

Giardino Torre - Foto Dipunto studio

Agrumi in Festa: la Giornata Mondiale degli Agrumi si festeggia a Napoli nello storico Agrumeto del Parco Reale di Capodimonte

Sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 due giornate particolari a Napoli nel Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte per Agrumi in Festa, la Giornata Mondiale degli Agrumi. Il Giardino Torre, che si trova nel Real Bosco di Capodimonte, ospiterà due giorni di incontri e laboratori, di degustazioni e visite guidate per conoscere l’Agrumeto dello storico sito di Capodimonte.

Un luogo speciale, dove, nel 1816 in via sperimentale, fu impiantato il mandarino che nel 1840 fu descritto da Michele Tenore, direttore dell’Orto Botanico di Napoli, con il nome di Citrus deliciosa. Oggi nel Giardino Torre ci sono anche oltre 50 specie di agrumi.

Festa degli agrumi a Capodimonte

Fitto il programma delle 2 giornate di Sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024

Sabato 17 Febbraio ore 10.30 “Gli Agrumi a Capodimonte: storia e valorizzazione” nella corte settecentesca del Casamento Torre. A seguire passeggiata guidata nel Giardino e visita all’Agrumeto storico e alla nuova Collezione con l’esperto botanico Salvatore Terrano. Sarà disponibile il “mercato fresco degli agrumi” per acquistare i frutti del Giardino Torre e le conserve e le marmellate a marchio Delizie Reali. Per i bambini un laboratorio didattico “Delle arance non buttiamo via niente” a cura dell’Associazione Le Nuvole. (prenotazione c/o Associazione Le Nuvole arte@lenuvole.com – 0812395653)

Domenica 18 Febbraio ore 9,00 apertura del giardino a ingresso libero – Alle ore 11 laboratorio didattico-ricreativo in giardino per i bambini a cura dell'Associazione Le Nuvole – alle ore 11.30 visite guidate al Giardino.

Nelle due giornate presso La Pizzeria del Casamento Torre sarà disponibile una inedita “Pizza agli agrumi”, al Bistrot invece ci sarà un menu speciale al profumo di limone e lime.- Per pranzare al Bistrot e alla Pizzeria è necessaria la prenotazione (Tel. 366 6296466 – email prenotazioni@deliziereali.it).

Maggiori informazioni – Delizie Reali Napoli

