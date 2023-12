A Natale la Musica dei The Blue Gospel Singers al Common Ground

Serata speciale a Natale al Common Ground di Agnano con il Live Christmas Tour 2023 dei “The Blue Gospel Singers” un coro gospel composto da 15 straordinarie voci ospitate anche a trasmissioni televisive come in “Ti lascio una canzone”, “Italia’s Got Talent”. E c’è anche la possibilità di ingresso gratuito entro le 23

Contenuto sponsorizzato

Serata speciale e da non perdere nel giorno di Natale al Common Ground di Agnano con il Live Christmas Tour 2023 dei “The Blue Gospel Singers” uno straordinario coro gospel composto da 15 impeccabili voci ospitate anche a trasmissioni televisive come in “Ti lascio una canzone”, “Italia’s Got Talent”. E c’è anche la possibilità di ingresso gratuito entro le 23.

Per la serata al Common Ground ci sarà l’opening alle ore 21:30 con la warm up dj Cerchietto e il live dei The Blue Gospel Singers alle ore 23. Ingresso gratuito entro le 23:00 con QR CODE e, a seguire dj set Alex Colle. Senza qr code e/o chi arriva dopo le 23:00 ingresso a 15€ comprensivo di Drink

The Blue Gospel Singers al Common Ground

Il gospel non è solo una musica di spettacolo, ma ha una base spirituale che fa ballare e cantare dentro, e cambia lo stato d’animo di chi l’ascolta. The Blue Gospel Singers è un coro gospel composto da 15 impeccabili voci che si contraddistingue per la capacità nel sapere unire le musiche tradizionali religiose con le nuove tendenze del gospel contemporaneo raggiungendo un equilibrio musicale di grande spessore artistico. La corale inizia la propria attività musicale nel settembre 2004, diretti dal maestro Mario Paduano, con il primario intento di dare spazio ai molti giovani appassionati di gospel che cercano occasione per esprimere il proprio talento.

Tanti successi anche televisivi per The Blue Gospel Singers

Un sound esplosivo ma anche carico di sfumature e suggestioni tipiche della più genuina tradizione gospel afroamericana. Il gruppo colleziona numerose collaborazioni e ospitate televisive come in “Ti lascio una canzone”, “Italia’s Got Talent”, in gara nel programma “La Canzone di Noi”. Nel 2014 pubblicano il primo disco gospel live dal titolo “A Decade of us”, mentre nel 2015 presentano il nuovo album esclusivamente di brani natalizi “It’s time to sing”.

Maggiori informazioni e biglietti su Eventbrite

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.