Al Teatro Mercadante di Napoli in scena Circus Don Chisciotte di Ruggero Cappuccio

Personale riedizione di Ruggero Cappuccio dell’opera del Cervantes con due uomini che fuggono da loro stessi per incontrare un altro sé, nei luoghi della mente, nei luoghi abitati solo dalla parola e dalla lingua con la lingua come unica possibilità per viaggiare nell’infinito mondo

Dal 15 al 26 novembre 2923 sulle scene del Teatro Mercadante di Napoli ci sarà “Circus Don Chisciotte” di Ruggero Cappuccio con la regia di Antonio Latella con Marco Cacciola e Michelangelo Dalisi.

Circus Don Chisciotte di Cappuccio ha debuttato, con un grande successo, a giugno scorso nel corso del Campania Teatro Festival ed ora torna al Mercadante di Napoli con Marco Cacciola e Michelangelo Dalisi nel ruolo dei protagonisti per una produzione del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e Fondazione Campania dei Festival.

Circus Don Chisciotte di Ruggero Cappuccio con la regia di Antonio Latella

Circus Don Chisciotte è una riscrittura, personale e originale del classico di Cervantes fatta da Cappuccio e ci ripropone i fatti tragicomici di Don Chisciotte e Sancho Panza ma con molte differenze. Per Cervantes, i due giravano come Cavaliere Errante e scudiero per intervenire a favore delle vittime di soprusi pensando a Dulcinea del Toboso.

Nel Circus di Ruggero Cappuccio il viaggio diventa metafisico e la ricerca di un linguaggio comune tra i due protagonisti, uno popolano realista e pieno di buon senso, l’altro intellettuale e sognatore che gli prospetta un mondo nuovo.

