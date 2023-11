Al Teatro San Ferdinando di Napoli Moni Ovadia con Oylem Goylem

Il capolavoro teatral-musicale di Moni Ovadia, Oylem Goylem, (Mondo scemo in lingua Yiddish) che arriva a Napoli nel trentennale del suo clamoroso debutto nel 1993. Uno spettacolo di cabaret allegro e tragico omaggio alla cultura ebraica della Mitteleuropa

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 Moni Ovadia porterà a Napoli, Al Teatro San Ferdinando, il suo capolavoro teatral-musicale Oylem Goylem, che viene riproposto sui palcoscenici italiani nel trentennale del suo clamoroso debutto nel 1993.

Uno spettacolo di cabaret allegro e tragico omaggio alla cultura ebraica della Mitteleuropa. La condizione universale dell’Ebreo errante, il suo essere senza patria sempre e comunque, sono al centro di Oylem Goylem uno spettacolo di grande attualità.

Sul palco del Teatro San Ferdinando Moni Ovadia e la sua Moni Ovadia Stage Orchestra

Sul palco del Teatro San Ferdinando di Piazza Eduardo de Filippo, il grande artista, attore, compositore e regista Moni Ovadia sarà con la sua Moni Ovadia Stage Orchestra, per sole tre sere – il 10, l’11 e il 12 novembre, rispettivamente alle 21.00, alle 19.00 e alle 18.00 – dello spettacolo cult Oylem Goylem (Mondo scemo in lingua Yiddish) da lui scritto, diretto e interpretato, accompagnato in scena dai musicisti Michele Gazich (al violino), Giovanna Famulari (al violoncello), Massimo Marcer (alla tromba), Gian Pietro Marazza (alla fisarmonica), Marian Serban (al cymbalon).

Lo spettacolo, che al suo debutto nel 1993 impose definitivamente Ovadia all’attenzione del vasto pubblico, ci parla della condizione universale dell’Ebreo errante, della lingua, la musica, e la cultura Yiddish, quell’inafferrabile miscuglio di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e romeno, e dell’essere sempre senza patria. Tra brani musicali e canti a storielle, aneddoti, citazioni Moni Ovadia intrattiene e coinvolge il pubblico con uno spettacolo interamente dedicato a quella parte della cultura ebraica di cui lo Yiddish è la lingua e il Klezmer la musica.Prezzi – Da 10 a 16 euro.

Maggiori informazioni – Teatro San Ferdinando

