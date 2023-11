Natale In Casa Cupiello con Vincenzo Salemme: prima nazionale al Teatro Diana

Grande successo per i primi spettacoli del capolavoro di Eduardo de Filippo in una versione che vede la regia di Vincenzo Salemme dopo 46anni dal momento in cui Salemme ebbe il privilegio di lavorare con Eduardo nei suoi ultimi due anni di palcoscenico

Dall’1 Novembre al 17 dicembre 2023 al Teatro Diana di Napoli ci sarà la prima nazionale di “Natale In Casa Cupiello” di Eduardo De Filippo con e per la regia di Vincenzo Salemme.

Vincenzo Salemme sarà Luca Cupiello in uno dei capolavori di Eduardo de Filippo, “Natale in casa Cupiello” in una versione che vede la sua regia e dopo 46anni dal momento in cui ebbe il privilegio di lavorare con Eduardo nei suoi ultimi due anni di palcoscenico. Oggi Salemme è un affermato attore che da più di 30 anni scrive e mette in scena commedie e spettacoli scritti da lui e propone a Napoli in prima nazionale al Teatro Diana del Vomero questo capolavoro di Edoardo.

Natale In Casa Cupiello di Vincenzo Salemme al Teatro Diana

La grande commedia di Eduardo De Filippo fu portata per la prima volta in scena al Teatro Kursaal di Napoli il 25 dicembre del 1931 ed era un atto unico. Eduardo aggiunse poi altri due atti che compongono la versione che conosciamo noi.

Ed in quella prima versione la commedia era incentrata sul pranzo natalizio durante il quale ha luogo il dramma della gelosia. Nella versione poi definitiva rifatta da Eduardo e che conosciamo oggi si inizia due giorni prima durante i quali lo spettatore inizia a conoscere i vari personaggi che fanno parte della famiglia, ognuno con i suoi problemi e il suo mondo. In questa versione è diventata il capolavoro che tutti noi amiamo e che potremo vedere per tutto novembre e fino al 17 dicembre 2023 in questa nuova versione di Salemme al Teatro Diana del Vomero.- Prezzo biglietti – POLTRONA €55,00 – POLTRONCINA €38,00 – GALLERIA €28,00 Biglietti disponibili anche online su VivaTicket.

