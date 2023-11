Vedi Napoli Sacra e Misteriosa…e poi torni: eventi e visite guidate gratuite in città

© Napoli da Vivere

Anche quest’anno ritorna l’importante manifestazione gratuita del Comune di Napoli, che presenta cinque straordinari itinerari con visite guidate in italiano e in inglese. Inizia “ Vedi Napoli Sacra e Misteriosa…e poi torni Storie di donne nei luoghi della fede, della cura e del mistero”

Dal 2 novembre al 17 dicembre 2023 si terrà a Napoli l’evento gratuito “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa…e poi torni” che propone cinque itinerari gratuiti, in programma fino al 17 dicembre 2023, con ben 19 visite guidate gratuite su “Storie di donne nei luoghi della fede, della cura e del mistero” ideati in collaborazione con la Curia di Napoli. Alcune date sono riservate esclusivamente ai turisti che pernotteranno in città.

I partecipanti saranno accompagnati da guide in lingua italiana e inglese e i posti si potranno prenotare online attraverso i canali social ufficiali Facebook e Instagram di “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa”, mandando un messaggio in posta privata. Gli eventi sono tanti e gratuiti e vi invitiamo a scaricare il programma completo che troverete alla fine del Post anche per eventuali aggiornamenti avvenuti dopo la data di pubblicazione.

Programma di Massima – consultare il programma ufficiale a fine post

I Itinerario – Dai luoghi del potere a quelli del silenzio

Monastero di S. Chiara (chiostro)

Monastero delle clarisse

Francesco delle monache (oggi centro culturale, denominato Domus ARS)

Partenza da Piazza del Gesù alle ore 9.30 (durata 2 ore) – L’itinerario sarà proposto nei seguenti giorni: 02.11.2023 – 09.11.2023 – 16.11.2023 – 27.11.2023

II Itinerario – I Misteri del chiostro napoletano

Chiostro S. Marcellino e Festo (Federico II)

Gregorio Armeno

Partenza Piazza San Domenico Maggiore ore 8.45 (durata 2 ore) – L’itinerario sarà proposto nei seguenti giorni: 08.11.2023 – 10.11.2023 – 21.11.2023

III Itinerario – Le donne e la cura (dell’anima e del corpo)

Maria di Gerusalemme (le 33) Maria Longo

Maria Regina Coeli Antida Thouret

Maria degli Incurabili visita al Museo di arti mediche

Partenza Porta San Gennaro Piazza Cavour ore 9.30 (Durata 3 ore circa) – L’itinerario sarà proposto nei seguenti giorni: 03.11.2023 – 30.11.2023 – 08.12.2023 – 15.12.2023

IV Itinerario – Le catacombe di San Gennaro: l’autorità femminile alle origini del Cristianesimo

Visita alle Catacombe di San Gennaro

Appuntamento presso l’entrata delle Catacombe, orario indicato di seguito. (Durata 2 ore) – L’itinerario sarà proposto nei seguenti giorni: 04.11.2023 10.00 – 11.11.2023 10.00 – 02.12.2023 9.00 – 09.12.2023 10.00

V Itinerario – Donne della Magna Grecia tra riti, misteri e iniziazioni

Visita Museo MANN

Appuntamento presso l’entrata del Museo ore 10.00 MANN (Durata 2 ore) – L’itinerario sarà proposto nei seguenti giorni: 05.11.2023 – 19.11.2023 – 03.12.2023 – 17.12.2023

Le prenotazioni sono obbligatorie e devono essere effettuate solo online attraverso i canali social ufficiali sulle pagine Facebook e/o Instagram di “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa”, mandando un messaggio in posta privata lasciando in privato nome, cognome, data dell’itinerario e numero di telefono.

