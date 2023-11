Concerti gratuiti del Conservatorio San Pietro a Majella a Napoli a Palazzo Piacentini, sede delle Gallerie d’Italia

Ritornano i concerti di “È aperto a tutti quanti” la rassegna gratuita che prevede un ricco programma di concerti dal seicento al novecento realizzato assieme al Conservatorio Musicale di Napoli “San Pietro a Majella” nello splendido e rinnovato Palazzo Piacentini nel centro di Napoli

Fino al 5 dicembre 2023 a Palazzo Piacentini a Napoli, in via Toledo, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, si terrà la nuova edizione della rassegna musicale “È aperto a tutti quanti. Musica a pranzo”, che prevede, interessanti concerti gratuiti degli allievi del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli.

I giovani musicisti si cimenteranno in un vasto repertorio che va dal Seicento, con le memorabili pagine di Monteverdi, al Novecento, passando per la canzone napoletana con gli esiti del laboratorio Musica della tradizione e canzone napoletana. Un concerto è poi dedicato a La divina Maria nel centenario della nascita, cinque allieve del Conservatorio canteranno celebri pagine d’opera legate al repertorio della Callas. Come di consueto è un’offerta musicale variegata testimone delle tante potenzialità del grande istituto musicale partenopeo.

I concerti si terranno ogni martedì e sabato all’ora di pranzo, alle 13:30 o alle 13,00 fino ai primi di dicembre e sono gratuiti e svolti in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Napoli di “San Pietro a Majella”. L’ingresso ad ogni singolo concerto è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. “E’ aperto a tutti quanti. Musica a pranzo” è una bella rassegna musicale che si tiene da anni, e con successo, a cura delle Gallerie d’Italia di Napoli, i musei di Intesa Sanpaolo, ed è rivolta a tutti, abitanti della città e turisti.

“E’ aperto a tutti quanti. Musica a pranzo”- concerti da ottobre a dicembre 2023

martedì 17 ottobre 2023 ore 13,30

sabato 21 ottobre 2023 ore 13,30

martedì 24 ottobre 2023 ore 13,30

sabato 28 ottobre 2023 ore 13,30

martedì 31 ottobre 2023 ore 13,30

sabato 04 novembre 2023 ore 13,00

sabato 11 novembre 2023 ore 13,00

martedì 14 novembre 2023 ore 13,30

sabato 18 novembre 2023 ore 13,00

martedì 21 novembre 2023 ore 13,30

sabato 25 novembre 2023 ore 13,00

martedì 28 novembre 2023 ore 13,30

sabato 02 dicembre 2023 ore 13,00

martedì 05 dicembre 2023 ore 13,30

Sul programma allegato i brani eseguiti e i nomi dei musicisti che parteciperanno per ogni singolo concerto. Programma completo

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.