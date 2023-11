Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dall’1 al 5 novembre 2023

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dall’1 al 5 novembre 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Festa della Salsiccia e Friarielli a Orta di Atella nel Casertano

Dal 3 al 5 novembre 2023 a Casapozzano, il piccolo borgo di Orta di Atella nel Casertano, si terrà la Festa della Salsiccia e Friarielli, una bella festa che ci farà gustare piatti genuini. La festa animerà i locali parrocchiali della Chiesa San Michele Arcangelo di via Bugnano con ingresso gratuito. Per ben 3 giorni si potranno gustare i buoni piatti tipici della zona assieme ai vini locali e ci saranno anche serate animate con balli di gruppo, karaoke, musica live e tanto altro. Festa della Salsiccia e Friarielli

Le Domeniche dell’Olio a Cerreto Sannita nel beneventano

Nelle domeniche del 5,12 e 19 novembre 2023 a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento si terrà l’evento Le Domeniche dell’Olio, una kermesse gastronomica all’insegna della valorizzazione di uno dei prodotti tipici locali: l’ottimo olio di Cerreto DOP. Le Domeniche dell’Olio

5 giorni di festa per la Sagra della Castagna e Festa de Pecorino a Vitulano

Dal giorno 1 al 5 novembre 2023 ci saranno cinque giorni di festa a Vitulano, in provincia di Benevento per la 30a Sagra della Castagna e Festa de Pecorino Vitulanese. Un gustoso appuntamento autunnale che vedrà anche quest’anno la castagna come regina della festa con tanti dolci, crepes, cornetti, primi piatti, portate varie, caldarroste e tanto altro ancora proposto dai ristoratori presenti alla manifestazione. Sagra della Castagna e Festa de Pecorino

Sagra della Castagna e del Fungo Porcino nel borgo di Sipicciano di Galluccio

Si terrà Martedì 31 e Mercoledì 1° novembre 2023 a Sipicciano, una bella e piccola frazione del comune di Galluccio in provincia di Caserta, la 24esima edizione della Sagra della Castagna I.G.P. e del Fungo Porcino P.A.T.. In un borgo casertano tra le falde di monte Camino ed il gruppo vulcanico di Roccamonfina con i grandi prodotti di queste fertili terre: la Castagna I.G.P. e del Fungo Porcino P.A.T.,

Festa del buon Cioccolato Artigianale di Choco Italia in Tour a Caserta

Da venerdì 3 fino a domenica 5 novembre 2023 ritorna la festa del Cioccolato di Choco Italia in Tour nella centralissima Piazza Dante e Corso Trieste a Caserta. Una grande Tour Festival/Mercatino del Cioccolato e dell’Artigianato dedicato alla promozione e alla valorizzazione del buon Cioccolato Artigianale. festa del Cioccolato di Choco Italia Choco Italia in tour: Infoline 375.5643840

La bella Festa della Castagna di Montella Igp a Montella (Av)

Si terrà dall’1 al 5 novembre 2023, a Montella in provincia di Avellino la 39esima edizione della Festa Castagna di Montella Igp, Ci saranno ben cinque giornate da non perdere tutte dedicate alla ‘regina d’autunno’ e ai prodotti gastronomici della tradizione locale con oltre 100 stands, showcooking, spettacoli, esibizioni e musica. Una grande festa per promuove la Castagna di Montella Igp che inizierà dalle 10.00 di mattina e continuerà fino a tarda sera, con un cartellone intenso e strutturato che animerà le strade del borgo con profumi, sapori e colori d’Irpinia. Festa della Castagna di Montella Igp

Ritorna la Festa della Castagna nel centro storico di Roccadaspide

In provincia di Salerno nel bel centro storico di Roccadaspide nei giorni 03, 04 e 05 Novembre 2023 si terrà la nuova edizione della Festa della Castagna che ci consentirà di gustare un vero prodotto di eccellenza del territorio: il Marrone di Roccaspide IGP. Tra le strette stradine di Roccadaspide ci sarà un bel percorso enogastronomico dove si potranno degustare tante pietanze alla base di castagna e poi ci sarà anche tnta musica dal vivo e tanto divertimento per questa festa la Festa della Castagna a Roccadaspide

Chocoland la festa del cioccolato a Napoli, al Vomero e poi in Piazza Municipio

Ritorna a Napoli Chocoland, La Terra dei Golosi, la grande festa del buon cioccolato artigianale che per il 2023 raddoppia e si presenta con due edizioni in due luoghi simbolo della città. Chocoland sarà infatti al Vomero dal 26 ottobre al 1 novembre 2023 e poi ritornerà in città, a piazza Municipio con un’edizione pre-natalizia che si terrà dal 15 al 19 novembre 2023. Chocoland festa del cioccolato

“Fuori di Zucca” ritorna alla Mostra d’Oltremare di Napoli con le zucche di Halloween

Ritorna alla Mostra d’Oltremare di Napoli fino al 5 Novembre 2023 la terza edizione di “Fuori di Zucca“ un evento speciale per piccoli e grandi con un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare, un laboratorio didattico e tanti giochi e animazione. “Fuori di Zucca“

Pumpkin patch: il Giardino delle zucche più grande d’Europa

Fino al 1 novembre 2023 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, ci sarà anche quest’anno “Il giardino delle zucche” il pumpkin patch più grande d’Europa che, ancora una volta, stupirà adulti e bambini con la sua atmosfera unica. A Pignataro ritroveremo un vero e proprio pezzo di America in provincia di Caserta, Ogni anno il giardino accoglie più di 30mila visitatori provenienti da tutta Italia ed è un luogo bellissimo. Avvolti da un’atmosfera a stelle strisce troveremo il fienile, i tipici carrellini rossi, il furgoncino aperto “pick up” visto in tanti film e serie tv, la fattoria degli animali con l’alpaca, i conigli giganti, i cavallini Shetland e gli asini crociati che danno il latte. La festa d’Autunno per eccellenza si potrà festeggiare nel grande giardino delle zucche dove troveremo oltre 90mila zucche piantate, di ben 58 varietà diverse, è il luogo dove le persone di ogni età possono lasciarsi cullare dall’immaginazione e dove anche gli adulti possono permettersi il lusso di tornare bambini. Pumpkin patch: il Giardino delle zucche

Stregati dai Vicoli nel centro storico di Ponte, nel beneventano

Dal 31 ottobre e 1 novembre 2023 a Ponte, vicino Benevento, si terrà la seconda edizione di “Stregati dai Vicoli” un bell’evento che propone mercatini, degustazioni, intrattenimento, percorsi guidati. Nel centro storico di Ponte (BN) dal il 31 ottobre e il 1 novembre 2023 potremo farci stregare dalla magia dei vicoli del piccolo borgo antico e dal Castello. Organizzato dall’Aps Pro Loco Ad Pontem la 2^ edizione di “Stregati dai vicoli” si propone come l’evento più originale della valle con tanti mercatini, degustazioni e tanto altro. Maggiori informazioni – Stregati dai Vicoli

