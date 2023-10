Sagra della Castagna e Pecorino Vitulanese: Un Viaggio Gastronomico nel Beneventano

sagra castagna vitulano benevento

A Vitulano, nel beneventano, torna la Sagra della Castagna e la Festa de Pecorino Vitulanese dove si potrà gustare l’ottima castagna “enzeta” della zona e il buon formaggio pecorino

Dal giorno 1 al 5 novembre 2023 ci saranno cinque giorni di festa a Vitulano, in provincia di Benevento per la 30a Sagra della Castagna e Festa de Pecorino Vitulanese. Un gustoso appuntamento autunnale che vedrà anche quest’anno la castagna come regina della festa con tanti dolci, crepes, cornetti, primi piatti, portate varie, caldarroste e tanto altro ancora proposto dai ristoratori presenti alla manifestazione. Non mancheranno piatti tipici della tradizione contadina e poi quelli più elaborati sapientemente preparati dagli chef presenti.

La particolarità di questa sagra è che si può gustare la castagna “enzeta”, una qualità particolare che si trova solo nella zona di Vitulano e di Camposauro nel beneventano. Infatti la castagna Enzeta è quella che si trova a Vitulano e che si differenzia dalle altre perché ha un colore marrone più chiaro e la forma più appuntita. Una castagna che si presenta anche con un sapore intenso ed è molto utilizzata nelle cucine.

Non solo la buona castagna “enzeta” ma anche il pecorino di Vitulano

L’organizzazione della sagra e della Proloco di Camposauro e del Comune di Vitulano ed oltre alla castagna troveremo un altro prodotto di eccellenza che il formaggio pecorino di Vitulano e poi tanti altri piatti della tradizione culinaria locale oltre naturalmente a caldarroste, dolci a base di castagne e tanti altri buoni prodotti locali. Nei vari punti ristoro oltre a questi buoni prodotti locali non mancheranno i buoni vini del Taburno e del Sannio e poi botteghe artigianali, espositori, animazione per bambini, tanti spettacolo anche per adulti, tanto intrattenimento e tante aree food!

Durante i 5 giorni di festa si potranno anche organizzare passeggiate per il paese o trekking urbano o trekking nei castagneti e passeggiate a cavallo.

Maggiori informazioni – Sagra della Castagna e del Pecorino a Vitulano

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.