Palazzo Reale di Napoli: sabato 4 e domenica 5 novembre aperto gratis

Un weekend di ingressi gratuiti a Palazzo Reale di Napoli per l’abbinamento tra la festa delle forze armate e la prima domenica del mese, giorno tradizionalmente gratuito. E palazzo Reale sarà aperto anche mercoledì 1° novembre, la festa di Ognissanti, spostando la chiusura settimanale a giovedì 2 novembre

Un weekend da non perdere a Palazzo Reale di Napoli con 2 giorni di ingressi gratuiti sabato 4 e domenica 5 novembre 2023. Sabato 4 novembre in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Palazzo Reale sarà aperto gratuitamente a tutti i visitatori, come proposto per la prima volta quest’anno dal Ministrero della Cultura. Domenica 5 novembre il Palazzo sarà aperto gratuitamente in occasione della Domenica al Museo, l’apertura gratuita la prima domenica di ogni mese che in questo mese cade il 5, creando così un intero week end di visite gratuite da non perdere.

Palazzo Reale sarà aperto anche il prossimo mercoledì 1° novembre, in occasione della festa di Ognissanti, con i consueti costi e orari di apertura e la chiusura settimanale sarà differita a giovedì 2 novembre 2023.

Tante cose da vedere nel Palazzo Reale di Napoli

Oltre alle bellissime sale di rappresentanza a Palazzo Reale è ancora in corso la mostra “Paladino. I 104 disegni di Pulcinella”, nella Galleria del Genovese, al termine del percorso dell’Appartamento di Etichetta (Orario 9.00-20.00 con ultimo ingresso ore 19.00) che sarà visitabile gratuitamente il 4 e 5 novembre.

Nel Palazzo Reale sarà visitabile anche il Museo Caruso, in Sala Dorica, che sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (ultimo ingresso alle ore 13,00). Solo sabato e domenica è necessaria la prenotazione fino ad esaurimento posti per le 5 le fasce orarie di visita con inizio ad ogni ora, dalle 9.00 alle 13.00, direttamente in biglietteria o al link seguente:

La Galleria del Tempo, nelle Scuderie Borboniche, con accesso dal Giardino Romantico sarà visitabile dalle ore 14.30 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00).

Nelle giornate a ingresso gratuito sono sospese le visite al Giardino Pensile e non è consentito effettuare prenotazioni all’Appartamento di Etichetta. Resterà aperto al pubblico il Giardino Romantico.

