Faro di Capo Miseno: Apertura Straordinaria e gratuita per la Giornata delle Forze Armate

Un panorama stupendo si potrà ammirare grazie all’apertura del Faro di Capo Miseno che si trova all’interno di un’area militare, sull’estremità del promontorio flegreo di Capo Miseno

Il Faro di Capo Miseno sarà aperto in via straordinaria alle visite Sabato 4 novembre 2023 in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il Faro è gestito dalla Marina Militare che aprirà l’impianto al pubblico, con visite gratuite di mattina, dalle ore 9.30 alle 13.00.

Non è necessaria la prenotazione ma ci saranno dei tempi di attesa per la visita. La Pro Loco Città di Bacoli sarà presente all’evento e fornirà ulteriori informazioni (tel. 379 1030885; email: prolococittadibacoli@gmail.com). Pro Loco Città di Bacoli

Il Faro di Capo Miseno da cui si gode un panorama spettacolare

Il Faro di Capo Miseno si trova all’interno di un’area militare, vietata al pubblico, sull’estremità del promontorio flegreo di Capo Miseno e raramente apre per le visite. E’ un impianto che è stato ricostruito nel secondo dopoguerra dopo che fu distrutto dai bombardamenti tedeschi.

Si trova in una zona stupenda da dove si gode un panorama spettacolare sulle isole dell’arcipelago napoletano, in particolare su Procida e Ischia.

