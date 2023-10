Weekend di Halloween a Città della Scienza: Scopri gli Eventi, i Laboratori e gli Science Show

Domenica 29 ottobre si terrà una grande Festa di Halloween a Città della Scienza ma tutto il weekend sarà un weekend speciale dedicato ad Halloween con tanti giorni di eventi e attività per adulti e bambini

Un lungo weekend di Halloween a Città della Scienza a Napoli con tante esperienze da non perdere per tutte le età. Giornate spettacolari tra scienza, mistero e divertimento per tutta la famiglia si terranno per tutto il weekend.

Gli eventi di Sabato 28 ottobre, martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre 2023

Sabato 28 ottobre, martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre 2023 Città della Scienza trasformerà il proprio Museo in un’esperienza spaventosamente educativa per i visitatori di tutte le età, con science show, laboratori e tanto altro.

In questi giorni, a Città della Scienza saranno di grande attualità la scienza e…la paura, con laboratori e science show dove si approfondiranno i temi legati al mondo ‘bizzarro’ di Halloween!

Ci saranno capsule di alluminio di caffè che diventano piccoli mostri con i Borbone Kids Lab; fantasmini che fluttuano nell’aria grazie ad un principio fisico; occhi spaventosi, ragni giganti che prendono forma con il Didò, la pasta per giocare morbida e colorata che tanto piace a tutti i bambini.

E non è finita qui…non mancheranno ragnatele, scheletri danzanti, zucche vomitose…Questo e tanto altro per imparare cose nuove e divertirsi al tempo stesso!. Da non perdere poi gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti.

Domenica 29 ottobre una grande Festa di Halloween per tutti

Domenica 29 ottobre 2023 a partire dalle ore 10.00 ci sarà la festa più spaventosa dell’anno a Città della Scienza, una festa per tutti, bambini e adulti, per divertirsi imparando al tempo stesso tante cose nuove… e mostruose!

Ci sarà il trucca bimbi, esperimenti da paura, scheletri danzanti e spettacolari show da brivido! Non mancheranno le visite guidate al Museo del Corpo Umano e gli straordinari spettacoli del Planetario.

Informazioni tel 081.7352222 – Whatsapp 329 463 1667 – Fino ad esaurimento posti

