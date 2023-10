O’ anema d’ ‘o Priatorio: festa alla Certosa di San Martino a Napoli

© Napoli da Vivere

Un’attività per bambini che farà sorridere anche i loro genitori tra le straordinarie bellezze della Certosa di San Martino. Si divertiranno tutti tra scheletrini dipinti, “tavutielli” di cartone, filastrocche e torrone cercando l’aspetto scherzoso e giocoso, tipico dell’anima partenopea, nei riguardi della morte e dei morti, senza nessuna paura.

Domenica 29 ottobre 2023 alle ore 10.30 nella splendida Certosa e Museo di San Martino torna MUSAMA’ FOR FAMILY – il Museo di San Martino a misura di famiglia, con lo speciale appuntamento “O’ anema d’ ‘o Priatorio” che racconta la festa dei morti a Napoli e che eccezionalmente anticipa la data di novembre.

In città, si sa, c’è un rapporto del tutto peculiare con la morte e con i defunti che affonda le sue radici nella storia più antica. Il sottosuolo della città tra gli altri usi, nel corso dei secoli è stato anche adibito a cimitero, enorme fossa comune dove accogliere i defunti e dove rendergli omaggio. Questa vicinanza ha determinato un rapporto quotidiano e familiare tra i vivi e i morti che si esplica molto bene nel famoso culto delle anime pezzentelle.

Il culto dei morti a Napoli con un aspetto scherzoso e giocoso

Assieme al Servizio educativo del Museo si ripercorrerà la festa dei morti alla ricerca di tutti i teschi della Certosa di San Martino, ne spiegheremo il senso e ci divertiremo tra scheletrini dipinti, “tavutielli” di cartone, filastrocche e torrone. Cercheremo l’aspetto scherzoso e giocoso, tipico dell’anima partenopea, nei riguardi della morte e dei morti, senza nessuna paura.

L’attività è rivolta a un numero massimo di 20 bambini dai 6 ai 12 anni, con prenotazione obbligatoria alla mail accoglienza.sanmartino@cultura.gov.it. Per domenica 29 ottobre 2023 tutte le attività sono gratuite per i bambini; gli accompagnatori possono partecipare in 2 con 1 biglietto (ordinario 7€ , ridotto dai 18 ai 25 anni 3€ , gratuito fino a 18 anni).

MUSAMA’ for family: attività dedicate al pubblico delle famiglie

Con MUSAMA’ for family, una volta al mese, le varie sezioni del museo ospitano laboratori e percorsi pensati per i piccoli visitatori, con lo scopo di avvicinare le famiglie con bambini alla fruizione interattiva e partecipata del complesso museale e delle sue collezioni.

In ogni giornata i partecipanti sono accolti e introdotti dagli assistenti del Servizio Educativo alla scoperta di un ambiente, di una sezione o di un’opera, ogni volta diversi, che diventano punto di partenza per una personale narrazione del museo attraverso attività creative realizzate in forma di laboratorio.

Maggiori informazioni – Certosa e Museo di San Martino – 081 2294503

