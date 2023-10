Stupor Mundi Tour: visite guidate gratuite nelle straordinarie sedi dell’Università Federico II

© Napoli da Vivere

Inizia “stupor mundi tour” visite guidate gratuite straordinarie alla scoperta del bellissimo patrimonio dell’Ateneo e del suo fondatore con focus su arte, archeologia, botanica, filosofia, scienza e mistero

Da domenica 22 ottobre al 2 dicembre 2023 ci saranno delle visite guidate gratuite per conoscere lo straordinario patrimonio dell’Ateneo napoletano in occasione degli 800 anni della Università Federico II. In questa prima fase saranno visitabili il Complesso di San Domenico Maggiore, le zone del Centro storico di Napoli e la bellissima Reggia di Portici.

Programmati sei appuntamenti in cinque week end, da domenica 22 ottobre fino al 2 dicembre 2023 tra itinerari speciali e visite straordinarie alla scoperta della storia dell’Ateneo e del suo fondatore.

Le visite si terranno alla Reggia di Portici (visite 22 e 29 ottobre, 5 novembre), e al Complesso di San Domenico Maggiore e al centro storico di Napoli (visite 4 e 19 novembre, 2 dicembre) in conventi, cortili e antichi palazzi tra arte, archeologia, botanica, filosofia, scienza ed aspetti inusuali e misteriosi. Le visite sono previste nel calendario delle diverse iniziative in vista delle celebrazioni degli 800 anni della Federico II che cadranno il prossimo 5 giugno 2024.

Tutte le visite sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria scrivendo al numero 3272949099.

Stupor Mundi Tour – Programma delle visite

Gli itinerari “ Stupor Mundi Tour ” partiranno con tre appuntamenti e visite speciali alla Reggia di Portici (22 e 29 ottobre, 5 novembre 2023. Partenze ore 10.30. Durata 1h e 30 circa) realizzati dalla società Artetica, che guideranno il pubblico alla scoperta del sito borbonico con approfondimenti tematici su arte, archeologia e botanica .

” partiranno con tre appuntamenti e visite speciali alla (22 e 29 ottobre, 5 novembre 2023. Partenze ore 10.30. Durata 1h e 30 circa) realizzati dalla società Artetica, che guideranno il pubblico alla scoperta del sito borbonico con approfondimenti tematici su e . Dedicati a filosofia, misteri e scienza sono, invece, gli itinerari proposti da Destination Naplesnel centro storico di NAPOLI (4 e 19 novembre, e 2 dicembre. Due tour ogni giorno, partenze ore 9.30 italiano/inglese ore 11.30 italiano. Durata 1h 45) dove studenti e visitatori potranno ripercorrere otto secoli di storia accademica, dal 1224 ai nostri giorni, attraverso storie particolari legate alle origini dell’Università e il racconto delle vicende di alcuni tra i più grandi personaggi della cultura e della scienza che svolsero i loro studi nell’Ateneo federiciano.

Nei prossimi mesi, saranno annunciati altri appuntamenti, percorsi con visite guidate, ed iniziative sperimentali che si svilupperanno e saranno proposte lungo tutto l’arco dell’anno in vista delle celebrazioni degli 800 anni di vita dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Maggiori Informazioni – Stupor Mundi Tour

