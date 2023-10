Le Voci di Nuceria: visite guidate teatralizzate gratuite alla scoperta dell’Area Archeologica di Nocera Inferiore

Un percorso guidato gratuito con incursioni teatrali, da non perdere, ci farà conoscere l’area archeologica di piazza del corso e la chiesa di San Matteo a Nocera Inferiore

Nei giorni 20 e 21 Ottobre 2023 si terrà un evento gratuito, da non perdere, che ci consentirà di scoprire l’Area Archeologica di Nocera Inferiore. Organizzato dal Comune di Nocera Inferiore, nell’ambito di un’opera di valorizzazione del territorio e del patrimonio storico-artistico, verranno aperti gli scavi di Piazza del Corso nei giorni 20 e 21 Ottobre 2023 alle ore 20.30 e 21.30.

Accompagnati da una guida turistica certificata, i partecipanti saranno condotti nell’area archeologica e conosceranno storia e origini di Nocera Inferiore. Dopo una breve descrizione, 3 attori professionisti della Compagnia KARMA – Arte Cultura Teatro, scelta dal comune di Nocera per l’opera di valorizzazione, faranno rivivere i fasti nocerini con racconti di tre personaggi dell’antica Nuceria. Al termine della parte teatrale, la guida condurrà gli spettatori nella vicina Chiesa di San Matteo, dove ad attenderli ci sarà Angelo Solimena che farà rivivere i suoi ricordi di quella chiesa. La guida, infine, parlerà della storia della chiesa stessa prima di congedare gli spettatori che, dopo, potranno recarsi in piazza dove sono presenti tante attività di ristoro.

Le visite teatralizzate agli scavi archeologici di Piazza del Corso e alla Chiesa di San Matteo

Un’ occasione per i cittadini di Nocera Inferiore e per i turisti, per conoscere con visite teatralizzate gli scavi archeologici di Piazza del Corso e alla Chiesa di San Matteo: il progetto, voluto dall’Amministrazione comunale è una bella occasione per la riscoperta e la valorizzazione di questo sito che si trova proprio al di sotto della piazza centrale.

Ci sarà una visita guidata che si occuperà della parte storica, e poi le “incursioni teatrali” per far rivivere il sito. I visitatori saranno accompagnati dalla guida, Sara Incarnato, mentre il cast della Compagnia Karma sarà composto da attori del panorama teatrale e cinematografico napoletano: Ciro Pellegrino, Maria Claudia Pesapane, Diego Consiglio e Ciro Scherma.

L’evento è gratuito ed è aperto a soli 100 partecipanti al giorno, divisi in due gruppi.

La prenotazione è obbligatoria ed è gestita e coordinata da Karma al numero 3427329719

