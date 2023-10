EDIT Napoli 2023: La Fiera del Design d’Autore all’Archivio di Stato di Napoli

Ritorna EDIT Napoli 2023 stavolta all’Archivio di Stato per la quinta edizione della fiera del design editoriale e d’autore. Nella nuova location tre giorni con 100 espositori e poi 7 le mostre diffuse che apriranno al pubblico i luoghi più prestigiosi della città e diverse le collaborazioni internazionali presenti nell’ambito della manifestazione

Nel meraviglioso Archivio Storico di Napoli, nel cuore pulsante di Partenope, una manifestazione sta per riaccendere i riflettori sul design contemporaneo, tessendo un filo invisibile tra l’innovazione del presente e il fascino immortale del passato.

EDIT Napoli ritorna con la sua quinta edizione, pronta a stupire e ispirare dal 6 all’8 ottobre 2023, immergendo espositori e visitatori in un viaggio unico attraverso il design, l’architettura e le meraviglie nascoste di Napoli.

L’Essenza di EDIT Napoli: Un Connubio tra Design e Territorialità

EDIT Napoli non è semplicemente una fiera; è una celebrazione dell’unicità, della sostenibilità e della maestria artigianale, incastonate nel cuore del design editoriale e d’autore.

La manifestazione, curata con passione da Emilia Petruccelli e Domitilla Dardi, si propone come palcoscenico per designer indipendenti, autori, editori e produttori, offrendo una piattaforma dove l’innovazione incontra la tradizione, e la territorialità si fonde con la visione globale…

Una Nuova Casa: L’Archivio di Stato di Napoli

Il cambio di sede segna un nuovo capitolo per EDIT Napoli, trasferendosi nell’affascinante complesso monumentale dei Santi Severino e Sossio, che ospita l’Archivio di Stato. Questo luogo, impregnato di storia e cultura, diventa il palcoscenico su cui si svelano le innovazioni del design contemporaneo, creando un dialogo stimolante tra il passato e il futuro.

L’allestimento, curato dallo studio Stamuli, si propone di essere un elemento fluido e leggero all’interno di questo spazio storico, giocando con tessuti e arazzi e lasciando che l’architettura dell’Archivio parli, raccontando le sue storie e condividendo le sue memorie con visitatori ed espositori.

Un Palcoscenico per Giovani Talenti e Design Innovativo

La Mission di EDIT Napoli diventa un faro luminoso per i giovani talenti nel mondo del design e dell’architettura. Fornendo una piattaforma dove i giovani designer, artigiani e piccole imprese possono brillare e condividere le loro visioni e innovazioni, EDIT Napoli si impegna attivamente nel nutrire e sostenere la prossima generazione di creativi.

La rappresentanza internazionale, in particolare da Paesi Bassi e Spagna, porta con sé una fresca brezza di idee globali, arricchendo il terreno creativo della mostra e offrendo nuove prospettive e ispirazioni.

Collaborazioni Internazionali e Progetti Speciali

Le collaborazioni e i progetti speciali sono gioielli scintillanti nel tesoro che è EDIT Napoli. “Casa Mangiarotti” di Agapecasa, “Materia Prima” di Galleria Elena e PSLab, “The Cobalt House” di Sabine Marcelis e La Prairie, e “Lucielle” di Allegra Hicks, sono solo alcune delle perle che adornano la corona di questa edizione.

Ogni progetto, con il suo unico approccio e interpretazione del design e dell’arte, non solo esplora, ma anche celebra Napoli, la sua cultura e la sua storica ricchezza, creando un dialogo tra la città e il design contemporaneo.

EDIT Cult: Un Percorso di Design attraverso Napoli

EDIT Cult si snoda attraverso la città di Napoli come un filo che collega diversi punti di bellezza, storia e cultura. Le installazioni e i progetti speciali, posizionati in vari luoghi iconici della città, non solo portano il design fuori dalle pareti della fiera ma anche invitano il pubblico a esplorare, scoprire e riconnettersi con la città stessa.

Ogni progetto diventa un ponte che collega il design contemporaneo con l’ambiente urbano e storico, offrendo nuove esperienze e scoperte ai visitatori.

EDIT Napoli e la Sostenibilità nel Design

La sostenibilità nel design è un tema che risuona profondamente in tutta la mostra. Progetti come quello realizzato da Pedrali e DWA Design Studio visibile a Palazzo Marigliano esplorano il riuso dei materiali e la fusione di artigianalità e tecnologia, creando non solo pezzi di design straordinari ma anche raccontando storie di sostenibilità, innovazione e creatività. EDIT Napoli diventa così un luogo dove il design incontra la responsabilità ambientale, esplorando e presentando idee che non sono solo belle esteticamente, ma anche eticamente.

EDIT Napoli 2023 si profila non solo come una mostra di design ma come un’esperienza multidimensionale che intreccia storie, luoghi e idee in un tapestry ricco e variegato. È un viaggio attraverso il design contemporaneo, l’architettura, l’artigianato e la storia, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile che celebra Napoli, la sua cultura e il suo futuro.

EDIT Napoli