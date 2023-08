Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 17 al 20 agosto 2023

Ph Facebook ProLoco Giungano

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel weekend dal 17 al 20 agosto 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

La grande festa del Bocconcino di Bufala Campana ad Eboli (SA)

Da venerdì 18 a domenica 20 agosto 2023 nel Centro Sportivo Spartacus di Santa Cecilia di Eboli, in provincia di Salerno, si terrà la 31° festa del Bocconcino di Bufala campana organizzata dall’Associazione Sele Felix in collaborazione con il Comune di Eboli. Una manifestazione, organizzata dall’associazione Sele Felix, che si terrà presso il Centro Sportivo Spartacus con stand che apriranno alle ore 20.00, e dove sarà possibile, durante le serate, assaggiare e degustare, oltre alla squisita mozzarella di bufala locale, anche un menu che comprenderà altre specialità della zona come i fusilli con provola, le melanzane a funghetto, la caprese, lo spunzillo, le ricottine e tutti gli altri prodotti di eccellenza della piana del Sele, con l’ottimo vino della zona. festa del Bocconcino di Bufala

Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 17 al 20 agosto 2023

Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va dal 17 al 20 agosto 2023 Concerti Gratis in Campania

A Massa Lubrense gli eventi di “Omaggio alla bellezza”

Continua, per tutta l’estate, a Massa Lubrense il progetto “Omaggio alla bellezza”, che propone in tutto il territorio tanti eventi gratuiti.A Massa Lubrense, organizzati dal Comune in collaborazione con le associazioni locali, ci saranno per residenti e turisti tanti eventi gratuiti nel territorio meraviglioso della costiera con attività che ne valorizzino la cultura, la storia e le bellezze naturali. I prossimi eventi di Agosto: 18 agosto – Spettacolo teatrale a cura del Teatro CAT – Raperonzo…la – Parco Le Sirene in Via Massa Turro – 21/22/24/25 agosto – ore 20.00 – XXVII EDIZIONE CLASSICA ESTATE – Classical music concert performance a cura dell’Arciconfraternita Morte ed Orazione – Chiesa Santissimo Rosario – Monticchio Omaggio alla bellezza

La grande festa del Fico Bianco del Cilento a Giungano

Anche quest’anno a Giungano (SA) nel Cilento, in Contrada San Giuseppe, si terrà da domenica 20 a giovedì 24 Agosto 2023 la 7° Edizione della Festa del Fico Bianco organizzata dalla Pro Loco di Giungano. Cinque giorni di grande festa e di musica per celebrare una delle prelibatezze agroalimentari del Cilento, l’ottimo Fico Bianco del Cilento D.O.P che non mancherà in ogni piatto preparato per la festa dal primo al dolce e anche nel gustosissimo liquore di fichi disponibile nella sagra. Il Fico Bianco del Cilento DOP è un prodotto con caratteristiche uniche e di pregio, apprezzate anche all’estero. festa del Fico Bianco

A Forino, nell’avellinese, ritorna, Sera Passaie tra musica, arte e buona enogastronomia

Anche quest’anno nel centro storico di Forino, in provincia di Avellino, da Giovedì 17 a Domenica 20 Agosto 2023, dalle ore 20:00 alle ore 23:55, ritorna l’atteso appuntamento con la XVI Edizione di Sera Passaie 2022… a Forino, la bella manifestazione artistico culturale che si tiene da anni nella bella cittadina irpina. Presenti tanti artisti di vari generi musicali, arti visive e circo di strada per quattro serate cariche di allegria, ospitalità e tanto colore. Ci saranno tre punti ristoro con comodi posti a sedere, dislocati lungo il percorso del festival, per una bella e gradevole sosta.Quattro sere di festa a Forino con diversi punti spettacolo con ben 22 attrazioni tra gruppi musicali, danza e artisti di strada, dislocati nel centro storico di Forino, e, lungo il percorso del festival, anche le buone specialità enogastronomiche dell’Irpinia. Sera Passaie 2022… a Forino,

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Festa del Gyros Greco alle Sagre di Liberi (CE): 13 sagre, una in ogni weekend – Anche quest’anno a Liberi una festa in ogni weekend per tante specialità gastronomiche. Un luogo particolare sulle montagne casertane tra buon cibo locale e l’ottimo vino Casavecchia DOC. Sabato 19 e domenica 20 agosto a Liberi c’è la Gyros Greco nella bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Per l’estate 2023 ci saranno ben 13 sagre tra giugno, luglio e agosto 2023 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna.Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto e tutte accompagnate dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. In tutti i giorni della sagre ci saranno anche musiche balli caratteristici, latino-americani e di gruppo per allietare le serate. Disponibile anche un ampio parcheggio e un efficiente servizio di pulizia, uno Staff cortese e gentile, che ci faranno apprezzare queste 13 sagre di Liberi. Le Sagre di Liberi per l’estate 2023

A Piano di Sorrento tantissimi eventi gratuiti per l'estate 2023 – A Piano di Sorrento fino al 27 settembre 2023 si terrà " Davanti al golfo di Surriento…" con tantissimi eventi culturali e artistici, spettacoli di musica, teatro e danza ma anche cinema, letteratura, concerti, cabaret. Prossimi 17 agosto – Villa Fondi Gruppo culturale di Ciro Ferrigno presenta "L'amore secondo Franco Gargiulo " – 18 agosto – Villa Fondi Incontro intervista con Gio Evan – 20 agosto – Villa Fondi Un sorriso in coppia – a cura della ProLoco di Piano di Sorrento Davanti al golfo di Surriento

Amalfi Summer Fest 2023: il programma di eventi gratuiti estivi ad Amalfi – Da fine giugno fino al mese di settembre 2023 si terrà "Amalfi Summer Fest 2023", il programma di eventi estivi promosso dall'Amministrazione Comunale. Attesi grandi nomi della musica tra cui Alex Britti, Ronnie Jones, Joy Salinas, Kid Creole and Frankie & Canthina Band e poi Daniela Tenerini and Four Seasons Quintet, Promenade a Sud, Napoli Opera, l'Orchestra Panzillo e tanti altri grandi artisti. 18 Agosto – Piazza Municipio – Cover Night – Belcanto & Rhapsody – 20 Agosto – Piazza Municipio – Serata Disco con Nostalgia '90 Amalfi Summer Fest

