Artisti, Musica e Sapori d’Irpinia: Sera Passaie Torna a Forino dal 17 al 20 Agosto

Ritorna a Forino nell’avellinese Sera Passaie la storica festa che propone artisti di strada, gruppi musicali e tanta buona enogastronomia e vino dell’Irpinia

Anche quest’anno nel centro storico di Forino, in provincia di Avellino, da Giovedì 17 a Domenica 20 Agosto 2023, dalle ore 20:00 alle ore 23:55, ritorna l’atteso appuntamento con la XVI Edizione di Sera Passaie 2023… a Forino, la bella manifestazione artistico culturale che si tiene da anni nella bella cittadina irpina.

Per questa XVI Edizione di Sera Passaie… a Forino nel centro storico di Forino ci saranno 4 serate veramente speciali per far conoscere e valorizzare una parte di Forino e dell’Irpinia poco conosciuta. Presenti tanti artisti di vari generi musicali, arti visive e circo di strada per quattro serate cariche di allegria, ospitalità e tanto colore. Ci saranno tre punti ristoro con comodi posti a sedere, dislocati lungo il percorso del festival, per una bella e gradevole sosta. Quattro sere di festa a Forino con diversi punti spettacolo con ben 22 attrazioni tra gruppi musicali, danza e artisti di strada, dislocati nel centro storico di Forino, e, lungo il percorso del festival, anche le buone specialità enogastronomiche dell’Irpinia.

Il programma della XVI edizione di SERA PASSAIE … a Forino 2023

Giovedì 17 agosto 2023, dalle ore 19:30 apertura stand gastronomia

OMP – Omaggio alla Musica Popolare: ore 22:30 Largo Ponte

Max e Very dance: ore 21:15 e 22:15 Piazzetta Caracciolo

La cuoca delle Bolle: ore 21:45 e 22:45 Piazzetta Caracciolo

Dj Marmy: ore 21:00 spiazzo San Francesco

Magma: ore 21:00 spiazzo Laudati

Tarantella di Montemarano: dalle ore 20:00 itineranti

Venerdì 18 agosto 2023, dalle ore 19:30 apertura stand gastronomia

Dakkamà: ore 22:00 Largo Ponte

Dj Disco servicemusicheria: ore 23:30 Largo Ponte

Max e Very dance: ore 21:15 e 22:15 Piazzetta Caracciolo

Carlos il giocoliere: ore 21:45 e 22:45 Piazzetta Caracciolo

Reggae for Shashamene: ore 21:00 spiazzo San Francesco

Silvano Santacroce trio: ore 21:00 spiazzo Laudati

Tarantella di Montemarano: dalle ore 20:00 itineranti

SABATO 19 agosto 2023, dalle ore 19:30 apertura stand gastronomia

Zeketam: ore 22:30 Largo Ponte

Alkemica la cartomante: ore 21:15 e 22:15 Piazzetta Caracciolo

Lucy la dea del fuoco: ore 21:45 e 22:45 Piazzetta Caracciolo

Twin Peaks: ore 21:00 spiazzo San Francesco

Dj Marmy: ore 21:00 spiazzo Laudati

Tarantella di Montemarano: dalle ore 20:00 itineranti

DOMENICA 20 agosto 2023, dalle ore 19:30 apertura stand gastronomia

Lumanera: ore 22:30 Largo Ponte

Signorina Batò Bubble Show: ore 21:15 e 22:15 Piazzetta Caracciolo

Azahar Fire Show: ore 21:45 e 22:45 Piazzetta Caracciolo

Tarantwo: ore 21:00 spiazzo San Francesco

Luigi e Rosa live: ore 21:00 spiazzo Laudati

Tarantella di Montemarano: dalle ore 20:00 itineranti

Maggiori informazioni – Sera Passaie a Forino

