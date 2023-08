Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 18 al 22 agosto 2023

Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni eventi ed ascoltare grandi artisti e gruppi musicali

Durante l’estate in tante cittadine della Campania si tengono molti concerti ed eventi musicali di sera quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o di grandi eventi che si svolgono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni ascoltando anche grandi artisti e gruppi musicali che si esibiscono quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va dal 18 al 22 agosto 2023, quello di Ferragosto. Vi consigliamo sempre, prima di recarvi sul posto, di verificare se la sagra o l’evento si tengono regolarmente o se sono stati rimandati.

I concerti si svolgono quasi sempre la sera e sono quasi sempre a ingresso libero perché si tengono nelle piazze o in altri grandi luoghi pubblici. Per alcuni concerti troverete l’articolo di approfondimento con maggiori informazioni.

Concerti in Campania dal 18 al 22 agosto 2023

Venerdì 18 agosto 2023

NOMADI – Auletta (SA)

MARIO VENUTI – Sapri (SA) lungomare

IRENE GRANDI – Agerola (NA) Parco Colonia Montana

CUGINI DI CAMPAGNA – Liberi (CE)

FRANCO RICCIARDI – Foglianise (BN)

ALAN SORRENTI – Cesinali (AV)

CICCIO MEROLLA – Atrani (SA)

ANDREA SANNINO – Siano (SA)

GIGIONE – San Sossio Baronia (AV)

Sabato 19 agosto 2023

JOVINE – S.Agata dei due Golfi (NA)

CICCIO MEROLLA + TONY TAMMARO – Siano (SA)

IVAN GRANATINO – Curti (CE) villa comunale

PIETRA MONTECORVINO – Serre (SA) Borgo San Lazzaro

CARL BRAVE – Avellino loc.Valle

Domenica 20 agosto 2023

ANNA TATANGELO – Pesco Sannita (BN)

JAMES SENESE – Castel San Giorgio (SA)

PAOLO MENEGUZZI – Iannassi di San Nicola Manfredi (BN)

Lunedì 21 agosto 2023

ANDREA SANNINO – Grottaminarda (AV)

TONY TAMMARO – Castel Morrone (CE)

SAL DA VINCI – Cautano (BN)

MONICA SARNELLI – Pozzuoli (NA) villa Avellino

PAOLO MENEGUZZI – Tuoro di Sessa Aurunca (CE)

ENZO AVITABILE – Pietradefusi (AV)

Martedì 22 agosto 2023

THE KOLORS – Sassano (SA)

EUGENIO BENNATO – San Nicola Manfredi (BN)

NCCP – Laurito (SA)

NICOLA PIOVANI – Ariano Irpino (AV) villa comunale

TONY COLOMBO – Montemarano (AV)

