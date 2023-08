Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 3 al 6 agosto 2023

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel weekend dal 3 al 6 agosto 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

“Fiordilatte Fiordifesta” la Sagra del Fiordilatte e dei prodotti tipici di Agerola

Si terrà ad Agerola nei giorni 5-6-7 Agosto 2023 la 41ª edizione di “Fiordilatte Fiordifesta” la Sagra del Fiordilatte e dei prodotti tipici di Agerola. Tre giorni dedicati al gusto, al fiordilatte e ai buoni prodotti tipici della cittadina dei Monti Lattari, uno degli eventi estivi più attesi di tutta la costiera sorrentina e di tutta la provincia di Napoli. Lunedì 7 alle ore 22,15 grande Concerto Spettacolo Gratuito con Sal Da Vinci piazzale San. Pietro. Per tutti e tre i giorni della manifestazione Grande Notte Bianca con negozi aperti per tutta la notte. Parcheggio custodito con servizio di navetta andata e ritorno presso il campo sportivo San Matteo – Frazione Bomerano. “Fiordilatte Fiordifesta

Sagra del Mare Flegrea a Monte di Procida

Si terrà anche quest’anno nella Marina di Acquamorta a Monte di Procida, in provincia di Napoli, da giovedì 3 a sabato 5 agosto 2023 la nuova edizione della “Sagra del Mare Flegrea”. La sagra si terrà sempre nella suggestiva insenatura di Acquamorta e ci farà gustare le prelibatezze della gastronomia flegrea accompagnate da buoni vini locali e buona musica. L’Associazione “Vivi L’Estate” offrirà nelle serate della Sagra tante bontà locali come le pepate di cozze, pizzette d’alghe, anguria, frittura mista di pesce e vini locali, e poi gli ottimi primi piatti cucinati direttamente sulle banchine dai ristoranti. Una bella festa che da sempre vuole promuovere il territorio flegreo proponendo un ricco menù, con piatti a base di pesce, e concerti di gruppi importanti del panorama musicale. Sagra del Mare Flegrea

Festa della Mozzarella a Cancello ed Arnone

Sabato 5 e domenica 6 agosto 2023 alle ore 20.30 grande festa a Cancello ed Arnone per la 45 edizione della Festa della Mozzarella con l’ottima Mozzarella di Bufala locale con anche tante ottime specialità enogastronomiche locali. Poi tanti eventi e concerti da non perdere con addirittura 2 palchi e grandi nomi della musica tra cui Rosario Miraggio, SLF, Plug, Tommaso Primo, Gabriele Esposito, Nicola Siciliano, Samurai Jay, Mavi, Jovine, Andrea Tartaglia, Peppoh, Veronica Simioli, Roberto Lama, Federico Di Napoli, Yoseba, Ansiah, Olegg, Vesuviano, Voga, Ste e Gaiè. 45 Festa della Mozzarella

A Chiena 2023: La grande festa dell’Acqua a Campagna (SA)

Torna quest’anno l’attesissima festa dell’acqua a Campagna, vicino Salerno, la Chiena edizione 2023 che si svolgerà da domenica 16 luglio fino al 16 agosto 2023 con la grande festa della “Chiena di mezzanotte”. Anche quest’anno la grande festa della Chiena presenta con tanti divertenti e freschi appuntamenti a cui tutti possono partecipare. La festa dopo il 16 luglio andrà avanti per tutti i sabati e le domeniche successivi fino alla grande festa finale del 16 agosto 2023 con la Chiena di Mezzanotte. A Chiena 2023

Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 3 al 7 agosto 2023

Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va dal 3 al 7 agosto 2023 Concerti Gratis in Campania

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Grande Festa delle Bontà di Bufala campane DOP a Matinella di Albanella (SA) – Nove giorni di festa a Matinella di Albanella, in provincia di Salerno per la 23° edizione della grande Festa delle bontà di bufala che si terrà nei giorni che vanno dal 6 al 14 agosto 2023. Una bella festa della buona gastronomia salernitana nei giorni 6,7,8,9,10,11,12,13 e 14 agosto 2023 che si terrà presso la piazza principale di Matinella, frazione di Albanella. La festa è organizzata dall’Associazione MatinelProm, in collaborazione con il comune di Albanella che vuole promuovere la Mozzarella di bufala campana DOP , ma anche la carne di bufalo e i tanti prodotti tipici del territorio. Un bell’evento che da anni devolve anche parte dei proventi in beneficenza . Festa delle Bontà di Bufala

Ritorna a Napoli fino al 6 agosto 2023 il che proporrà tanti eventi, ai Quartieri Spagnoli . dove proporrà tanti tra laboratori, workshop, giochi, un’area per i bambini e anche tanti concerti live. Festa degli Arrosticini alle Sagre di Liberi (CE): 13 sagre, una in ogni weekend – Anche quest’anno a Liberi una festa in ogni weekend per tante specialità gastronomiche. Un luogo particolare sulle montagne casertane tra buon cibo locale e l’ottimo vino Casavecchia DOC. Sabato 5 e domenica 6 agosto a Liberi c’è la Festa degli Arrosticini nella bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Per l’estate 2023 ci saranno ben 13 sagre tra giugno, luglio e agosto 2023 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna.Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto e tutte accompagnate dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. In tutti i giorni della sagre ci saranno anche musiche balli caratteristici, latino-americani e di gruppo per allietare le serate. Disponibile anche un ampio parcheggio e un efficiente servizio di pulizia, uno Staff cortese e gentile, che ci faranno apprezzare queste 13 sagre di Liberi. Le Sagre di Liberi per l’estate 2023

