Sagra del Mare Flegrea nella suggestiva insenatura di Acquamorta a Monte di Procida

© Napoli da Vivere

Tante bontà locali nelle serate dalla sagra come le pepate di cozze, pizzette d’alghe, anguria, frittura mista di pesce e vini locali, e poi gli ottimi primi piatti cucinati direttamente sulle banchine dai ristoranti

Si terrà anche quest’anno nella Marina di Acquamorta a Monte di Procida, in provincia di Napoli, da giovedì 3 a sabato 5 agosto 2023 la nuova edizione della “Sagra del Mare Flegrea”.

Organizzata dall’Associazione “Vivi l’estate”, assieme ad altre associazioni locali, la Sagra del Mare Flegrea è arrivata alla sua XXXIII edizione riscuotendo, in tutti questi anni, sempre un grande successo di pubblico.

La sagra si terrà sempre nella suggestiva insenatura di Acquamorta e ci farà gustare le prelibatezze della gastronomia flegrea accompagnate da buoni vini locali e buona musica.

Tante bontà alla “Sagra del Mare Flegrea”

L’Associazione “Vivi L’Estate” offrirà nelle serate della Sagra tante bontà locali come le pepate di cozze, pizzette d’alghe, anguria, frittura mista di pesce e vini locali, e poi gli ottimi primi piatti cucinati direttamente sulle banchine dai ristoranti. Una bella festa che da sempre vuole promuovere il territorio flegreo proponendo un ricco menù, con piatti a base di pesce, e concerti di gruppi importanti del panorama musicale.

Anche dei walking tour per le strade di Monte di Procida

Nell’ambito della XXXIII edizione della Sagra del Mare Flegrea l’ Associazione Vivi l’Estate propone nei giorni 3 – 4 – 5 agosto 2023 dei simpatici walking tour per le strade di Monte di Procida per ammirare le opere di street art recentemente realizzate con il progetto AUM (Arte Urbana Montese). ” Pe’ vvìche e vvicarielle”. Belle passeggiate accompagnate da una guida turistica abilitata per scoprire la cultura, le tradizioni ed il folklore del più piccolo comune flegreo.

Partendo da via panoramica, nei pressi della casa comunale, ci si addentrerà tra le stradine dell’antico centro storico per scorgere tra le moderne abitazioni architetture tipiche locali. Diverse le tappe previste per ammirare le tre opere di street art ed ascoltare la storia che ciascuna racchiude e poter scorgere scorci mozzafiato. Si potrà visitare la chiesa dell’Assunta, patrona di Monte di Procida. Il tour si conclude sul porticciolo di Acquamorta dove avrà inizio la Sagra del Mare Flegrea con tanti piatti prelibati e musica folkloristica.

Nei giorni della sagra raduno alle h.18:30 in via panoramica (presso il comune di Monte di Procida ) Partenza h.19:00 – Durata: 1h30 m circa – Contributo associativo: 5 euro – Gratuito per gli under 10 Per coloro che desiderano acquistare il biglietto completo della sagra del mare flegrea è offerta la possibilità di pagare 20 euro (biglietto completo + visita) . Il BIGLIETTO COMPLETO può essere acquistato esclusivamente all’inizio del tour (evitando quindi la fila alla cassa). La cifra simbolica vuole essere un incentivo per divulgare la conoscenza del nostro territorio. Prenotazione obbligatoria: Inviando esclusivamente tramite messaggio WhatApp al numero: 333 35 77 746 – Indicando nella prenotazione cognome, nome, numero di persone, eventuali bambini. **Si consigliano scarpe comode***

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.