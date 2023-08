Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 3 al 7 agosto 2023

Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 13 al 17 luglio 2023

Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni eventi ed ascoltare grandi artisti e gruppi musicali

Durante l'estate in tante cittadine della Campania si tengono molti concerti ed eventi musicali di sera quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o di grandi eventi che si svolgono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni ascoltando anche grandi artisti e gruppi musicali che si esibiscono quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va dal 3 al 7 agosto 2023.

I concerti si svolgono quasi sempre la sera e sono quasi sempre a ingresso libero perché si tengono nelle piazze o in altri grandi luoghi pubblici. Per alcuni concerti troverete l’articolo di approfondimento con maggiori informazioni.

Concerti in Campania dal 3 al 7 agosto 2023

Giovedì 3 agosto 2023

JAMES SENESE – Bacoli (NA) villa comunale

LA MASCHERA – Manocalzati (AV) piazza Sant’Anna

TONY TAMMARO – Visciano (NA) stadio Comunale Vito Santaniello

THE KOLORS – Marzano di Nola (AV)

NOEMI – Agerola (NA) Parco Colonia Montana

Venerdì 4 agosto 2023

GIOVANNI BLOCK E MASNADA – Piano di Sorrento villa Fondi

MARIA NAZIONALE – Baiano (AV) via Guglielmo Marconi

TONY TAMMARO – Sala di Serino (AV) piazza Cicarelli

FRANCESCO DI BELLA – Manocalzati (AV) piazza Sant’Anna

EUGENIO BENNATO – San Nicola Manfredi (BN) piazza via Cupa

JOVINE – San Giorgio del Sannio (BN) villa comunale

CICCIO MEROLLA – Ariano Irpino (AV) piazza Plebiscito

Sabato 5 agosto 2023

DIK DIK – Oliveto Citra (SA)

ENZO AVITABILE – Moschiano (AV) piazza IV Novembre

MICHELE ZARRILLO – Avellino loc. Picarelli

RAIZ – Cancello ed Arnone (CE)

BANDABARDO’ – Contursi Terme (SA)

JOVINE, ANDREA TARTAGLIA, PEPPOH, VERONICA SIMIOLI – Cancello ed Arnone (CE)

Domenica 6 agosto 2023

GIGIONE – Buccino (SA)

TONY TAMMARO – Sant’Angelo in Formis (CE) piazza Del Giubileo

ROSARIO MIRAGGIO + SLF + TOMMASO PRIMO – Cancello ed Arnone (CE)

NERI PER CASO – Sant’Agata sui due Golfi (NA) piazza Sant’Agata

NOMADI – Celle di Bulgheria (SA) piazza Umberto I

Lunedì 7 agosto 2023

SAL DA VINCI – Agerola (NA) piazzale San Pietro – Sagra fiordilatte

LA MASCHERA – Bacoli (NA) villa comunale

JOVINE – Bacoli (NA)

99 POSSE – Pontelandolfo (BN)

ANNA TATANGELO – Acerno (SA) piazza V.Freda

MAX GAZZE’ – Contursi Terme (SA)

FRANCO RICCIARDI – Nocelleto di Carinola (CE) piazza Carmine Bertolino

ANDREA SANNINO – Crisci di Arienzo (CE)

ENZO AVITABILE – Mercato San Severino (SA) piazza Ettore Impero

GIGIONE – Gauro di Montecorvino Rovella (SA)

CICCIO MEROLLA – Pimonte (NA) piazzale San Michele

