La Sagra dell’Asparago Selvatico a Villamaina in provincia di Avellino

A inizio giugno Villamaina (AV) promuove il pregiato frutto della terra, re delle tavole primaverili: l’Asparago Selvatico. Per l’occasione sarà possibile degustare una serie di ricette irpine a base di asparagi selvatici

Si terrà sabato 3 e domenica 4 giugno 2023 a Villamaina, un piccolo borgo in provincia di Avellino, la bella sagra dell’Asparago Selvatico, il buon frutto della terra che si trova su tutte le tavole primaverili.

Una bella occasione per provare il buon cibo in degustazione che viene preparato seguendo varie ricette irpine della tradizione a base di asparagi selvatici.

Il buon cibo irpino a Villamaina alla Sagra dell’Asparago Selvatico

Per due giorni, nel borgo irpino tanto divertimento, la musica dal vivo e la tradizione culinaria della zona per la Sagra dell’Asparago Selvatico che si terrà nel primo fine settimana di Giugno a partire dalle ore 19.30 in Piazza Risorgimento a Villamaina.

Per questa 2° Edizione della Sagra dell’Asparago Selvatico ci saranno anche, in ogni serata gruppi folk locali. Il 3 giugno la Nuova Cantica i Bottari e il 4 giugno i Piccimondo.

Sito web per approfondire: Sagra dell’Asparago Selvatico Comune di Villamaina

