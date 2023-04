Vasco Live: 2 concerti di Vasco Rossi allo Stadio Arechi a Salerno

Vasco Rossi in concerto a Salerno - PH Facebook Vasco Rossi

Arriva il Vasco Live 2023 che vedrà Vasco Rossi allo Stadio Arechi a Salerno con due imperdibili concerti a fine giugno

Torna negli stadi Vasco Rossi che sarà anche nello Stadio Arechi a Salerno con due imperdibili concerti nei giorni 28 e 29 giugno 2023 per il Vasco Rossi Tour 2023. Il Vasco Live Tour, che ha per sottotitolo “Finalmente si torna negli stadi” sarà solo in 4 città italiane ed in particolare a Bologna, Roma, Palermo e a Salerno, in Campania, dove Vasco ritornerà dopo oltre 10 anni.

Biglietti i concerti di Vasco Rossi allo Stadio Arechi di Salerno Se sei un vero fan di Vasco Rossi, non puoi perdere l’opportunità di assistere al suo prossimo concerto allo Stadio Arechi di Salerno. Il Blasco Nazionale sarà sul palco in due date consecutive, il 28 e 29 giugno 2023, per regalare emozioni indimenticabili a tutti i presenti. Non aspettare oltre, acquista subito i tuoi biglietti e preparati a vivere una serata che rimarrà impressa nel tuo cuore! 🎟 I biglietti sono disponibili online su VivaTicket e su Ticketone.

Vasco Rossi torna negli stadi nell’estate 2023

Nei concerti della trascorsa estate del 2022, Vasco Rossi aveva suonato già a Roma, Milano, Firenze e Imola e nel 2023, a partire da giugno, Vasco Rossi sarà in altre 5 città italiane con 11 concerti, 2 concerti in ogni città, 1 a Rimini e 4 a Bologna, ma la situazione può aggiornarsi con nuove date.

Per i concerti del 2022 Vasco Rossi ha “conquistato” il primo posto tra gli eventi con il maggior numero di spettatori e, di sicuro l’anno prossimo a giugno, negli stadi, con il Vasco Live 2023 batterà ancora una volta ogni record di presenze.

Vasco Live 2023 – Tutte le date al momento

Le date del Vasco Live 2023 sono le seguenti: in Campania due concerti a Salerno a fine giugno.

2 giugno RIMINI – Stadio Romeo Neri

6 giugno 2023 • Bologna, Stadio Dall’Ara

7 giugno 2023 • Bologna, Stadio Dall’Ara

11 giugno . Bologna, Stadio Dall’Ara

12 giugno Bologna, Stadio Dall’Ara

16 giugno 2023 • Roma, Stadio Olimpico

17 giugno 2023 • Roma, Stadio Olimpico

22 giugno 2023 • Palermo, Stadio Barbera

23 giugno 2023 • Palermo, Stadio Barbera

Mercoledì 28 giugno 2023 • Salerno – Stadio Arechi – ore 21,30

Giovedì 29 giugno 2023 • Salerno – Stadio Arechi – ore 21,30

I prezzi per Salerno sono orientativamente i seguenti

PRATO GOLD 97,52 €

PRATO 79,24 €

1° SETTORE NUMERATO 103,62 €

2° SETTORE NUMERATO 86,55 €

3° SETTORE NUMERATO 79,24 €

4° SETTORE NUMERATO 67,05 €

5° SETTORE NUMERATO 51,20 €

DIVERSAMENTE ABILI 51,20 € – L’accompagnatore del disabile entra sempre gratuitamente.

I biglietti sono in già vendita su Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone.

