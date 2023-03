Festa a Napoli per i 100 anni dell’Aeronautica Militare: arrivano anche le Frecce Tricolori

© francesco moggio

Grande festa a Napoli in piazza del Plebiscito per le manifestazioni per i 100 anni della fondazione dell’Aeronautica Militare, con anche il sorvolo delle Frecce Tricolori. A breve una nuova esibizione in Campania sul bel Lungomare di Via Napoli a Pozzuoli

Grande festa a Napoli mercoledì 5 aprile 2023 in piazza del Plebiscito per i 100 anni dell’Aeronautica Militare italiana. La festa si terrà in contemporanea in varie piazze italiane ma a Napoli sarà più bella perché ci sarà anche il giuramento del Corso Drago VI dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, con la partecipazione di alte cariche della Forze Armate, di autorità locali e degli Allievi dell’Accademia Aeronautica.

Ed il 5 aprile in occasione del giuramento ci sarà anche il sorvolo a Napoli, a Piazza Plebiscito, della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare Italiana, conosciuta in tutto il mondo come le “Frecce Tricolori”

Una grande Festa dell’Aeronautica Militare in piazza del Plebiscito

La festa in piazza del Plebiscito mercoledì 5 aprile si terrà tra ore 7,00 alle 13,00 con la Piazza chiusa al traffico, così come le strade laterali, quella lato Prefettura, da Largo Carolina a Piazza Trieste e Trento e quella lato palazzo Salerno con chiusura della strada fino a via Santa Lucia.

L’occasione dell’evento sarà il giuramento e battesimo del 1° corso dell’Accademia Aeronautica, che quest’anno è il Corso Drago VI, appuntamento che si tiene ogni anno, prima di Pasqua, nel corso del quale gli allievi ufficiali dell’Aeronautica Militare giurano fedeltà alla Repubblica.

Un’antica tradizione che quest’anno coincide eccezionalmente con il primo centenario dell’Aeronautica Militare Italiana e per questo si terrà a Napoli nella grande piazza del Plebiscito, con il sorvolo delle “Frecce Tricolori” la straordinaria Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare italiana.

Le frecce Tricolori ritorneranno in Campania, a Pozzuoli, a Luglio

E le straordinarie Freccie Tricolori ritorneranno presto in Campania, a Pozzuoli dove ci fu un grande successo per il loro show a ottobre 2022, con una nuova data prevista per il 2 luglio 2023 quando ci sarà una nuova esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, sempre per festeggiare il centenario della fondazione dell’Aeronautica militare fondata nel 1923. Il grande evento prevede uno straordinario Air Show nuovamente sul Lungomare di Via Napoli a Pozzuoli.

